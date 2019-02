Longevità, perché le donne vivono più a lungo degli uomini?

I segreti della longevità umana: donne vivono più a lungo degli uomini. Il divario nelle aspettative di vita donna-uomo

In merito alla longevità umana i numeri non mentono: le donne tendono a vivere più a lungo degli uomini. E gli anni in cui la donna vive di più tendono ad essere più sani. Secondo l'indice HALE dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che calcola il numero di anni che un uomo o una donna possono aspettarsi di vivere senza sviluppare una grave malattia o un infortunio, gli uomini americani possono vivere in maniera sana fino a 67 anni, mentre le donne americane fino a 70."

Il divario tra aspettative di vita maschile e femminile non è un fenomeno nuovo; gli esperti ne sono a conoscenza da decenni. E non è limitato alla sola popolazione americana.

"Questo divario di genere nell'aspettativa di vita è vero per tutte le società, ed è anche vero per le grandi scimmie" – ha rivelato il dottor Perminder Sachdev, professore di neuropsichiatria all'Università del New South Wales in Australia e grande studioso della longevità umana.

Donne vivono più degli uomini? Il segreto della longevità e le aspettative di vita. Ecco perché gli uomini vivono meno: le motivazioni comportamentali

Perché le donne tendono a sopravvivere agli uomini? Secondo il dottor Sachdev, esisterebbero alcune teorie popolari, alcune relative alla biologia e alcune relative al comportamento.

"Gli uomini hanno più probabilità di fumare, di bere eccessivamente e di essere sovrappeso" – afferma Sachdev. "Sono anche meno propensi a cercare aiuto medico in anticipo, e, se diagnosticati con una malattia, sono più propensi a non essere aderenti al trattamento." Oltre a tutto ciò gli uomini hanno maggiori probabilità di perdere la propria vita in incidenti stradali, risse o scontri a fuoco.

Aspettative di vita, perché le donne vivono più a lungo degli uomini? Gli uomini vivono di meno: le motivazioni biologiche

Riguardo alle minori aspettative di vita maschili, esiste anche una motivazione biologica legata agli elevati livelli di testosterone. L’ormone sessuale maschile, infatti, può avere un ruolo determinante nella riduzione degli anni di vita di un uomo. Secondo una ricerca della Duke University, livelli elevati di testosterone sono associati a comportamenti rischiosi.

Gli esperti sostengono che il testosterone può abbreviare la vita di un uomo anche in altri modi. "Gli ormoni sessuali maschili riducono la funzione immunitaria e aumentano il rischio di malattie cardiovascolari", afferma Kyung-Jin Min, professore di scienze biologiche presso la Inha University in Corea del Sud.

Donne che vivono più a lungo degli uomini: il ruolo del testosterone negli uomini. Lo studio coreano sulla longevità e le aspettative di vita

In uno studio del 2012 pubblicato sulla rivista Current Biology, Min ei suoi colleghi hanno esaminato le cartelle cliniche storiche di 81 eunuchi coreani: uomini che sono stati castrati da bambini e che hanno quindi smesso di produrre molto testosterone. Hanno scoperto che gli eunuchi tendevano a vivere dai 14 ai 19 anni in più rispetto agli uomini non castrati che condividevano il loro stesso status socio-economico.

Lo studio di Min punta alla ricerca di laboratorio che mostra che il testosterone può bloccare il rilascio di alcune cellule immunitarie che combattono le malattie. D'altra parte, c'è anche una buona quantità di ricerche che collegano bassi livelli di testosterone a malattie cardiache e cattive condizioni di salute negli uomini, ciò testimonia una relazione tra la presenza del testosterone nell’uomo e il suo stato di salute.