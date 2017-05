LVHM vola in borsa e sorpassa persino il petrolio

Lvmh vola nella Borsa francese, addirittura vince il titolo di miglior gruppo superando persino il gruppo petrolifero Total. Nella giornata di mercoledì ha fatto segnare un rialzo dello 0,96% a quota 230,25 euro, per una capitalizzazione totale di 116,7 miliardi di euro, contro i 115,8 miliardi di euro di Total. Numeri che segnano un record storico, perché era dagli anni 80 che il Cac 40, principale indice borsistico francese, vedeva al comando l’industria pesante.

Lvmh ha chiuso il primo trimestre a 9,9 miliardi (+15%). Sono giorni caldissimi, visto che il gruppo di Arnault è pronto ad acquisire la societa' Christian Dior Couture, controllata al 100% dalla holding Christian Dior, per 6,5 miliardi di euro. Parallelamente LVMH, che gia' controlla il 74% di Christian Dior, ha lanciato un'offerta sulle azioni rimanenti con l'obiettivo di fondere il marchio Dior con Lvmh che gia' deteneva le attivita' profumo.

Un'operazione da 12 miliardi di euro in due mosse quella con cui il gruppo Arnault intende mettere le mani su Dior e fonderla con Lvmh. Il magnate francese, che controlla sia Dior che il colosso del lusso Lvmh, ha annunciato un'offerta pubblica per rilevare la quota restante del 26% di Dior. Arnault ha messo sul piatto 172 euro cash e 0,192 azioni Hermes per ogni azione Dior e una volta che avra' la totalita' delle azioni sara' Lvmh a muoversi acquistando Christian Dior Couture, controllata da Christian Dior, per 6,5 miliardi di euro. Christian Dior Couture, ha sottolineato Lvmh, "e' uno dei marchi del lusso piu' iconici al mondo". "Questo progetto rappresenta una pietra miliare peril gruppo" e "permette la semplificazione delle strutture, lungamente chiesa dal mercato, e il rafforzamento del polo Moda e Pelletteria di Lvmh", ha dichiarato in una nota Bernard Arnault. Fondata 70 anni fa, Christian Dior Couture conta su una rete distributiva di 198 boutique e ha raddoppiato il suo fatturato negli ultimi cinque anni. I ricavi, lo scorso anno, ammontavano a oltre 2 miliardi di euro e l'utile operativo a 270 milioni.