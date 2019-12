Mal di gola e tosse: rimedi naturali. Cosa mangiare per alleviare il bruciore

Mal di gola e tosse: rimedi naturali: cosa mangiare per attenuare il bruciore

In questo periodo dell’anno moltissime persone vengono colpite da tosse e mal di gola. Come sempre, è molto importante la prevenzione, coprendosi bene quando si esce e bevendo molto. Per attenuare il fastidio quando compaiono i sintomi, esistono alcuni alimenti molto utili ed efficaci. Il miele, lo zenzero e le bevande calde sono solo alcuni dei rimedi naturali da utilizzare. “Alcune persone possono ottenere sollievo da questi ingredienti” ha spiegato il dietologo Andy De Santis, come riporta Liberoquotidiano.it.

Mal di gola e tosse: rimedi della nonna per prevenire e attenuare

La faringe, la parte posteriore della gola che si trova fra le tonsille, è spesso soggetta a virus e batteri. Quando si infiamma causa una sensazione di bruciore e dolore, provocando anche la tosse. A causa del bruciore provocato dal mal di gola, le persone avvertono anche difficoltà nel deglutire. Alcuni alimenti possono aiutare ad alleviare il fastidio in modo naturale. Questi rimedi sono utili anche per prevenire e non danneggiano lo stomaco.

Mal di gola e tosse secca: alimentazione consigliata per attenuarli.

Secondo De Santis, bere molti liquidi aiuta ad attenuare i disturbi provocati da tosse e mal di gola.

“Bere molti liquidi è una strategia saggia quando si tratta di mal di gola in quanto mantenere la gola umida può aiutare dare conforto” ha spiegato il dietista. Le bevande possono essere sia calde sia fredde e aiutano anche a “mantenerti idratato, il che è una considerazione importante, soprattutto quando sei malato”.

Quando si preparano le tisane è poi opportuno aggiungere un po’ di limone o di zenzero fresco. Per rendere il sapore più dolce è possibile aggiungere del miele.

Mal di gola e tosse: meglio cibi caldi o freddi

De Santis ha precisato che le bevande e i cibi assunti per attenuare il mal di gola e la tosse possono essere sia caldi che freddi. Per quanto riguarda quelli caldi è possibile scegliere fra tisane, minestre, zuppe e vellutate. Tra gli alimenti freddi sono molto utili i ghiaccioli, soprattutto quelli preparati in casa in modo completamente naturale. Il dietologo ha poi ricordato l’utilità di miele, zenzero e limone.

“Alcune persone possono ottenere sollievo da questi ingredienti. La cosa positiva è che sono tutti sicuri da usare, quindi anche se non funzionano, non è poi un grosso problema” ha concluso De Santis.

Mal di gola e tosse: cosa non mangiare

Se da una parte ci sono alimenti che aiutano ad attenuare il bruciore, dall'altra ve ne sono alcuni che possono peggiorarlo ed è dunque opportuno non consumarli. Fra questi vi sono caffè, bevande alcoliche, agrumi, cibi piccanti e cibi secchi come cracker e pane croccante.