Mal di gola e tosse: rimedi naturali efficaci

Mal di gola e tosse, rimedi naturali per combatterli

Mal di gola e tosse sono tra i disturbi più comuni e frequenti dell’influenza invernale. Quando sono leggeri e non accompagnati da febbre alta, possono essere contrastati con alcuni rimedi naturali efficaci.

Propoli, zenzero e lavanda sono solo alcuni. Ecco i più consigliati.

Mal di gola e tosse, rimedi naturali: quando usarli

La dottoressa Deborah Pavanello, naturopata e insegnante di yoga, ha indicato i migliori rimedi naturali contro mal di gola e tosse. La dottoressa ha però specificato che possono essere utilizzati quando i disturbi sono lievi e non accompagnati da febbre alta e persistente.

“Questi rimedi naturali sono indicati nei casi che non prevedono patologie gravi: quindi solo quando parliamo di un raffreddore o di una influenza accompagnate magari da una leggera febbre, che però passa dopo qualche giorno di riposo. Se la febbre persiste significa che c’è un’infezione in corso ed in quel caso è bene affidarsi ad un medico, così come è bene consultarlo se si stanno assumendo dei farmaci”.

Mal di gola e tosse, rimedi naturali: il carpino previene e cura

“Il preparato di questa pianta sotto forma di macerato glicerinato in gocce è molto utile sia per la prevenzione sia per la cura di tutto l’apparato respiratorio e va bene contro tosse e mal di gola” ha spiegato la Pavanello. Il carpino è un rimedio adatto sia in caso di mal di gola sia di tosse e la sua azione aiuta sia a prevenire sia a contrastare i sintomi.

Mal di gola, rimedi naturali: zenzero e propoli

Lo zenzero e la propoli sono molto utili per sfiammare la gola. Lo zenzero “può essere utilizzato sotto forma di infuso già pronto o si può grattugiare la radice fresca e metterla in acqua”, mentre per quanto riguarda la propoli “in caso di mal di gola si può utilizzare il vaporizzatore da spruzzare localmente” ha spiegato la dottoressa.

Tosse grassa e tosse secca, rimedi naturali

“In caso di tosse grassa si può prendere la tintura madre di marrubio, mentre per i sintomi influenzali in generale un aiuto arriva dagli infusi di camomilla e tiglio, che hanno un’azione riposante, ma anche dagli oli essenziali di lavanda, pino o eucalipto, che si possono usare sia da diffondere in casa sia per i suffumigi. La lavanda, inoltre, è un valido supporto anche nei casi di tosse secca, grazie al suo effetto rilassante” ha spiegato la Pavanello.