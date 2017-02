Mal di schiena cosa fare: più yoga e tai chi e meno farmaci

Rimedi mal di schiena: meglio lo yoga che i farmaci ibuprofene e paracetamolo

Non usare gli analgesici per il mal di schiena, i pazienti devono prima affidarsi a yoga e agopuntura per almeno 3 mesi prima dell'assunzione di ibuprofene. Queste le nuove linee guida negli Stati Uniti per la cura del mal di schiena.

Mal di schiena esercizi e rimedi contro il dolore

Gli esperti dell’American College of Physicians consigliano curare il mal di schiena con terapie che possono includere esercizio fisico, riabilitazione, agopuntura, esercizi di controllo del movimento, tecniche di meditazione e rilassamento, terapia cognitivo-comportamentale o manipolazione vertebrale per tre mesi e solo qualora queste cure non dovessero dimostrarsi efficaci e il dolore diventare cronico assumere i farmaci antidolorifici quali ibuprofene e paracetamolo. Se anche gli antinfiammatori non dovessero risolvere il problema del mal di schiena a quel punto il medico potrà prescrivere oppioidi come il tramadolo.

Antidolorifici mal di schiena: non bisogna abusarne

Questa nuove linee guida nascono dall’esigenza di controllare l’abuso di farmaci ed il continuo rivolgersi ai medici per via del mal di schiena, patologia molto diffusa negli Stati Uniti.

Ha dichiarato il presidente ACP Dr Nitin Damle.

“I medici devono rassicurare i loro pazienti che lombalgia acuta e la lombalgia subacuta di solito migliora nel tempo indipendentemente dal trattamento. I medici dovrebbero evitare di prescrivere esami inutili e farmaci costosi e potenzialmente dannosi, in particolare narcotici, per questi pazienti. Le prove hanno dimostrato che il paracetamolo non è stato efficace nel migliorare il dolore da mal di schiena rispetto al placebo.”