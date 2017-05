Mal di schiena genera dolore per 15 milioni di italiani. Ecco i rimedi

Oltre 15 milioni di italiani hanno sofferto, almeno una volta nella vita, di mal di schiena, di un attacco di lombalgia o di quel 'colpo della strega capace di rovinare giornate e programmi di giovani o senior, sportivi o sedentari,con la velocità della luce.

IL MAL DI SCHIENA PRIMA PATOLOGIA NEL MONDO

In 188 passi al mondo, compresa l'Italia, il mal di schiena risulta essere, in assoluto, la prima patologia,quella,più diffusa.

Chiaramente l'avanzar dell'età favorisce l'aumento degli episodi ma, dal 'colpo della strega', d quel mal di schiena che 'ti piega' nessuno è immune, neppure i giovani.

Ne parliamo con Giorgio Gandolini, responsabile del Servizio Reumatologia della Fondazione Don Gnocchi di Milano.

IL MAL DI SCHIENA È DOLORE, CONTRATTURA,RIGIDITÀ.

Dottore da cosa è principalmente caratterizzata la lombalgia?

'È caratterizzata da dolore, contrattura muscolare e rigidità. In generale sono tre le tipologie più evidenti della malattia : la lombalgia cosiddetta meccanica ( ernia del disco, discopatie e fratture), quella non meccanica (ad esempio l'artrite reumatoide) e la terza definita lombalgia da malattie viscerali come il Morbo di Kron, alcuni tipi di tumore , gravidanza extrauterina.

Quali sono i principali fattori di rischio?

'Innanzitutto l'eccesso di peso, subito dopo l'attività lavorativa che ci costringe a stare seduti magari male e a lungo nell'arco della giornata, e infine il tabagismo'.

IL MAL DI SCHIENA NORMALMENTE PASSA DA SOLO

Come la si può curare?

'È importante sottolineare come la lombalgia, nel 90% dei casi, si risolve da sola nel giro di circa 6 settimane e, soprattutto in presenza di un patologia senza complicanze, non è assolutamente necessario fare alcun test diagnostico. Meno raggi ci si tira addosso meglio è'.

IL MAL DI SCHIENA, CHE FARE PER CURARSI

E che si deve fare quando si è colpiti dal mal di schiena?

'Prima di tutto bisogna rimanere , il più possibile attivi. Quindi cominciare a curarsi con dei trattamenti non farmacologici come l'applicazione di calore superficiale ( tipo quello,garantito da alcune fasce termiche) o come le sedute con il fisioterapista.

Come terza opzione si deve orientarsi sui trattamenti farmacologici con antinfiammatori non steroidei o monorilassanti.

IL MAL DI SCHIENA, GLI ESERCIZI AIUTANO

Se dopo tutto questo il mal di schiena continua ad accompagnarci è opportuno andare dal medico per approfondire il problema'In ogni caso, da questa compagna decisamente antipatica, ci si può difendere anche in maniera preventiva con qualche piccolo esercizio quotidiano indicato da un buon fisioterapista.

Riduzione dello stress, qualche esercizio quotidiano mirato, più attività fisica e meno tempo seduti su sedie, divani, poltrone e molto probabilmente si potrà evitare di rientrare un'altra volta tra i 15 milioni alle prese con il mal di schiena.