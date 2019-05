Mal di testa, quando è sintomo di ictus e ipertensione

Mal di testa: le cause sono varie, ma fra queste compaiono l’ipertensione e l’ictus

Secondo le indagini dell’OMS, il mal di testa è la patologia più diffusa nel mondo. Le cause possono essere varie, vanno dal consumo eccessivo di caffeina allo stress emotivo o fisico, ai problemi ai denti oppure possono anche derivare da un calo degli zuccheri.

In alcuni casi però il mal di testa può essere sintomo di ipertensione e ictus.

Mal di testa da ipertensione, quando bisogna preoccuparsi: attenzione al mal di testa improvviso o pulsante

Il mal di testa talvolta può essere causato da una pressione arteriosa alta. L’ipertensione non va mai sottovalutata perché, se trascurata, potrebbe portare a conseguenze molto gravi. Può infatti esporre ad un rischio di ictus maggiore.

Il mal di testa da ipertensione si presenta solitamente in modo improvviso e ha carattere pulsante. Coinvolge poi tutta la testa e può provocare anche nausea, una sensazione di oppressione e sudori freddi.

Cosa fare in caso di attacco di mal di testa da ipertensione

Non bisogna sottovalutare il mal di testa improvviso e pulsante da ipertensione. Le crisi ipertensive possono essere molto serie. Talvolta basta un po’ di riposo per riportare i valori della pressione nella norma, altre volte invece non è sufficiente. È bene dunque sempre contattare il proprio medico di fiducia o recarsi al pronto soccorso. L’ipertensione può infatti, nei casi più gravi, portare ad una perdita di coscienza o esporre al rischio di ictus.