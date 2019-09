Mangiare carne umana salva la Terra. Dalla Svezia la proposta clamorosa

Il professore Magnus Soderlund della Scuola di Economia di Stoccolma, ha avanzato la proposta di consumare carne umana per limitare gli effetti del risaldamento globale.

Magnus Soderlund, professore alla School of Economics di Stoccolma, durante un programma televisivo locale, dedicato a un evento sul “cibo del futuro“, ha suggerito che potrebbe essere necessario ricorrere al cannibalismo per salvare il nostro pianeta dai cambiamenti climatici. Soderlund ha anche aggiunto come potrebbe necessario organizzare più seminari sulla necessità di consumare carne umana per fermare il riscaldamento globale. Secondo questo ricercatore, mangiare cadaveri umani anziché carne e verdure potrebbe essere la soluzione al problema ambientale, poiché sostituirebbe l’industria della carne e l’agricoltura, che, secondo diversi ambientalisti, è in gran parte responsabile del riscaldamento globale.Mangiare carne umana per salvare il pianeta: la proposta in Svezia

Mangiare carne umana, secondo il ricercatore, libererebbe, inoltre, la civiltà da uno dei tabù più antichi. ”Oggi consumare il corpo di un cadavere – spiega – significa oltraggiare in qualche modo il defunto”. L’intervento del ricercatore e professore svedese, è andato in onda la scorsa settimana, ed è stato accompagnato da una rappresentazione grafica alquanto scioccante, di forchette che infilzano delle mani umane.

