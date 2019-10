Mangiare formaggio fa male alla salute: ecco gli effetti negativi

Mangiare formaggio fa male alla salute: ecco cosa può causare

Mangiare quotidianamente formaggio fa male alla salute. Si tratta di un alimento molto grasso e pieno di sale. Il suo consumo a lungo termine può causare diverse malattie come ipercolesterolemia, ipertensione, diabete. Può inoltre contribuire all’insorgenza di disturbi cardiovascolari ed essere causa di obesità.

Mangiare formaggio fa male: una porzione di formaggio contiene più sale di una porzione di patatine confezionate

Il formaggio contiene moltissimo sale che, si sa, è dannoso per la salute. Una porzione di formaggio nasconde in sé molto più sale rispetto a quello contenuto in una porzione di patatine. Bisogna dunque consumarlo con moderazione, evitando di mangiarlo tutti i giorni.

Il formaggio fa male: colesterolo e pressione sanguigna si alzano

Il consumo frequente di formaggio comporta effetti negativi che non si notano subito. Tuttavia nel tempo possono causare gravi problemi di salute. Mangiare formaggio quotidianamente fa aumentare il colesterolo che, a sua volta, determina un aumento di grasso all’interno delle arterie. Queste con il passare del tempo possono restringersi fino ad arrivare ad ostruirsi, bloccando il passaggio del sangue. L’ ipercolesterolemia, soprattutto nei soggetti affetti da disturbi cardiaci, può portare a problematiche gravi, come infarto e ictus.

A causa del sale contenuto nel formaggio, si alza anche la pressione sanguigna. La circolazione del sangue diventa più difficoltosa e lenta.

Mangiare formaggio fa male: rischio Alzheimer e osteoporosi

Il restringimento dei vasi sanguigni che provoca un consumo continuo di formaggio può causare anche la demenza senile e persino l’Alzheimer. Mangiare quotidianamente formaggio può inoltre provocare l’osteoporosi. È difficile crederci, visto che il latte e i suoi derivati sono considerati come fonti di calcio eccellenti. Tuttavia gli esperti hanno rilevato che il calcio e un elevato contenuto di proteine di origine animale possono alterare la vitamina D, necessaria per il mantenimento della salute delle ossa.

Mangiare formaggio fa male: provoca gonfiore addominale e sonnolenza

Il formaggio spesso provoca gonfiore addominale. Questo effetto, secondo gli esperti, è dovuto ad una intolleranza al lattosio, che caratterizzerebbe circa il 70% della popolazione. Questa intolleranze generale delle persone al lattosio e alla caseina può essere sintomatica o asintomatica.

Il formaggio ha anche un altro effetto. Se il pasto è composto in gran parte da formaggi, solitamente le persone si sentono assonnate e affaticate. Queste sensazioni sono dovute al cambiamento nella densità del sangue provocata dal consumo dell'alimento.

È sempre bene consumare i cibi con moderazione, bilanciando la dieta in modo vario e sano.