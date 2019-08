Mankai: super cibo che sostituisce la carne e combatte diabete e glicemia alta

Mankai e glicemia rimedi naturali: la pianta acquatica che viene dal Sud est asiatico può sostituire la carne e aiutare i diabetici a regolare la glicemia - Salute e benessere

Chi soffre di diabete sa bene quanto l'alimentazione sia importante. Controllare la glicemia e mantenerla nei valori corretti è fondamentale per non aggravare le proprie condizioni di salute quando putroppo si è costretti a combattere questa patologia. Oggi secondo uno studio chiamato “The Effect of Wolffia globosa Mankai, a Green Aquatic Plant, on Postprandial Glycemic Response: A Randomized Crossover Controlled Trial” potrebbe essere stato scoperto un nuovo alimento dalle caratteristiche straordinarie per la lotta del diabete. Stiamo parlando di Mankai.

Mankai e glicemia rimedi naturali: le caratteristiche della pianta super cibo - Salute e benessere

La Mankai è una pianta acquatica che viene dal Sud-est asiatico e con un alto contenuto di proteine. Per questo non solo può diventare un eccellente sostituto della carne ma può anche aiutare a controllare la glicemia, e quindi i sintomi del diabete, dopo i picchi che seguono il consumo di carboidrati. La Mankai ha tutte le caratteristiche di un super cibo e può diventare un eccellente additivo in quanto non ha sapore né odore ed è facilmente digeribile.

Mankai e glicemia rimedi naturali: ricca di proteine e altri elementi benefici per chi soffre di diabete - Salute e benessere

La parte asciutta della Mankai è composta per il 45% di proteine dello stesso tipo di quelle contenute nelle uova e comprende anche 9 aminoacidi fondamentali. La pianta è poi ricca di polifenoli come acidi fenolici e flavonoidi (catechine), fibre minerali come ferro e zinco e vitamina A, B e B12. Gli scienziati sottolineano come al momento la Mankai è l'unica pianta conosciuta fonte di vitamina B12.

Mankai e glicemia rimedi naturali: può sostituire la carne rossa - Salute e benessere

Studi precedenti hanno confermato che chi assume Mankai assorbe i suoi aminoacidi essenziali in modo simile a quello che avviene ingerendo formaggio morbido o piselli. Inoltre, la piaanta inserita in una dieta con ridotte quantità di carne rossa aiuterebbe a mantenere alti i livelli di ferro e acido folico.

Mankai e glicemia rimedi naturali: migliora l'assunzione degli zuccheri e le condizioni generali di chi soffre di diabete - Salute e benessere

Lo studio ha poi dimostrato che la Mankai rispetto allo yogurt è un rimedio naturale migliore nella lotta della glicemia a parità di carboidrati, proteine, grassi e calorie. Chi ha assunto la pianta acquatica presentava livelli più bassi di glucosio sia a digiuno sia dopo l'assunzione di carboidrati. Inoltre, tali soggetti riuscivano a smaltirlo più rapidamente e meglio oltre a sperimentare un maggiore senso di sazietà.