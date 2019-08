Manovra antisoffocamento da soli: come farla per salvarsi la vita-VIDEO

Manovra antisoffocamento da soli: ecco cosa fare per salvarsi la vita

Quasi tutti conoscono la manovra antisoffocamento da effettuare su una persona che sta soffocando. In pochi però sanno come fare la manovra antisoffocamento da soli, ossia su se stessi.

Manovra antisoffocamento da soli: la manovra disostruttiva da eseguire su se stessi

Esistono diverse manovre di disostruzione, una delle più note ed insegnate nei corsi è la manovra antisoffocamento di Heimlich per neonati, bambini e adulti.

È importante però anche sapere cosa fare quando si è da soli. Ecco dunque la manovra da eseguire se capita di soffocare e non ci sono persone intorno in grado di aiutare.

Manovra antisoffocamento da soli, come farla per salvarsi la vita: i passaggi

Per tentare di espellere un pezzo di cibo che ostruisce le vie aeree se siamo da soli e nessuno può aiutarci esiste una manovra molto semplice. A spiegarla è Jeff Rehman, vigile del fuoco e paramedico con esperienza ventennale, che mostra i passaggi da seguire in un video.

Ecco quali sono:

mantenere la calma

mettersi “a 4 zampe” con le ginocchia sul pavimento e le mani per terra a pugno

alzare velocemente entrambe le braccia e lasciarsi cadere a terra

Cadendo per terra in avanti, l’aria rimasta nei polmoni potrà spostarsi andando a spingere in fuori il pezzo di cibo che ostruisce le vie aeree.

Manovra antisoffocamento da soli: funziona sempre?

La manovra di disostruzione da effettuare da soli può salvare la vita. Come però spiega Rehman può non essere efficace nel 100% dei casi. Non essendoci alternativa bisogna comunque provare.

Manovra antisoffocamento da soli: chi non può eseguirla

La manovra antisoffocamento non può essere eseguita da donne incinta e da persone che non sono in grado di compiere i movimenti descritti.

Manovra antisoffocamento da soli: VIDEO

VIDEO manovra antisoffocamento da soli