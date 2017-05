Meningite a Genova: in coma tassista di 54 anni colpito da meningite

Genova, ospedale Galliera: in coma farmacologico il 54enne colpito da meningite

Caso di meningite a Genova. Sono stabili anche se critiche al momento le condizioni del tassista genovese di 54 anni colpito da meningite e ricoverato d’urgenza nella notte tra domenica e lunedì scorso a Genova.

Il tassista genovese colpito da meningite, padre di due figli, ha incominciato a manifestare i sintomi – febbre alta, vomito e forte mal di testa – sabato notte. Aggravatesi le condizioni la notte tra domenica e lunedì è stato portato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Martino per poi essere trasferito all’ospedale Galliera, quando la meningite era quasi certa. La diagnosi ufficiale di meningite da meningococco è arrivata martedì pomeriggio.

Attivata la procedura di profillassi per i parenti e tutti coloro che sono entrati in contatto col malato di meningite.

Galliera, in coma farmacologico il 54enne colpito da meningite

Il tassista di 54 anni colpito da meningite è giunto al Pronto Soccorso alle 3 di notte in gravi condizioni, il trasferimento all’ospedale Galliera è stato deciso d’intesa con l’ospedale e i vertici Asl 3 informati dell’emergenza perché il reparto al San Martino era quasi al completo.

Al vaglio le tempistiche, per capire se, quando il trasferimento è stato disposto, la diagnosi di meningite era ormai conclamata.

La direzione sanitaria del San Martino in queste ore si è riunita per affrontare la questione e analizzare la procedura seguita. Anche qui il personale entrato in contatto con il paziente è stato sottoposto a profilassi.