Meningite, migliorano condizioni 36enne ricoverata per meningite a Caltagirone

Meningite, la 36enne ricoverata a Caltagirone sta meglio



In lieve miglioramento, pur rimanendo critiche, le condizioni cliniche generali della donna di 36 anni, di Caltagirone, ricoverata, presso il reparto di Malattie infettive dell'Ospedale "Gravina", per una meningite da meningococco C. La paziente continua a essere in condizioni di isolamento e risponde bene al trattamento antibiotico.

L'unita' di Igiene pubblica di Caltagirone, diretta da Salvatore Oriente, ha completato la profilassi dei contatti stretti della paziente. La profilassi antibiotica specifica consiste nella somministrazione di: rifampicina o ceftriaxone o ciprofloxacina. La vaccinazione rimane, in ogni caso, la strategia migliore per prevenire i rischi di simili e altre malattie.

"Stiamo rispondendo alle richieste della popolazione - afferma Giuseppe Giammanco, direttore generale dell'Asp di Catania - la vaccinazione e' uno strumento importantissimo da utilizzare durante tutto il corso della propria vita in maniera programmata, affidandosi alle campagne di prevenzione nazionali, regionali e aziendali; ai medici di famiglia e ai pediatri di libera scelta, professionisti esperti nel consigliare la migliore strada per una ottima salute".