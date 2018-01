Meningite: muore donna 46enne colpita da meningite di tipo C

Meningite C, muore una donna di 46 anni: la vittima non era vaccinata

Una donna di 46 anni è morta. La paziente è stata trattata in Pronto Soccorso all’ospedale Versilia con diagnostica avanzata e successivamente ricoverata in Terapia Intensiva, dove è iniziata una terapia specifica. Nonostante le cure, la paziente è deceduta alle 18.30 per meningite meningococcica. Secondo gli accertamenti, la paziente non è risultata vaccinata contro il letale batterio del meningococco.

Versilia: muore per meningite. La prima vittima del 2018 è una donna della Versilia

La donna colpita dall’infezione del meningococco di tipo C lavorava in un’azienda agricola della Toscana e aveva trascorso le festività con i propri familiari. Per evitare altri contagi, l’Igiene Pubblica sta procedendo ad esaminare tutti coloro che hanno avuto contatti con lei, anche nei dieci giorni precedenti al decesso. In attesa della tipizzazione del meningococco, tutti i familiari e conviventi dovranno essere sottoposti a profilassi antibiotica, ed eventualmente, vaccinati.

Anche a Cagliari una giovane è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale santissima Trinità per un sospetto caso di meningite. La sua situazione clinica non è ancora definitiva; si attende una comunicazione ufficiale con l'esito della Tac.