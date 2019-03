Meningite: nasce l’M-Team contro la meningite per la salute dei bambini

Meningite, la prevenzione: M-Team per prendersi cura della salute dei bambini: la mission e le testimonial



La prevenzione dalla meningite attraverso una campagna di sensibilizzazione condotta da un team di quattro mamme. L’M-Team scende in campo per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione contro la meningite, infezione grave e potenzialmente mortale.

La mission dell’M-Team è quella di prendersi cura della salute dei bambini, suggerendo degli stili di vita corretti.

La campagna di informazione contro la meningite promossa dall’M-Team avrà come testimonial d’eccezione la campionessa olimpica di tuffi Tania Cagnotta e la food blogger Sonia Peronaci.

Meningite, campagna M-Team per la salute dei bambini: vaccini, alimentazione e sport

Secondo gli esperti, in Italia oltre mille persone contraggono ogni anno la meningite. Di queste, circa una su due viene colpita da meningite meningococcica, causata dal batterio Neisseria meningitidis o meningococco. In Italia, i sierogruppi B e C sono i più diffusi. La meningite da meningococco provoca il decesso del 10% dei pazienti infettati, mentre il 10-20% subisce gravi danni. Sono a rischio tutte le fasce d'età, ma l'incidenza della malattia invasiva da meningococco è maggiore nei bambini da 0 a 4 anni e in particolare nel primo anno di vita.

Oltre a ribadire l'importanza della prevenzione basata sui vaccini, la campagna offre indicazioni sull'alimentazione e l'attività fisica da intraprendere in tenera età per avere adulti più sani.

M-Team contro meningite: i consigli della food blogger Sonia Peronaci

Dalla food blogger Sonia Peronaci, per esempio, sono arrivati preziosi suggerimenti per una dieta sana.

"Sappiamo quanto sia necessario mangiare verdura - sottolinea la Peronaci - ma spesso non è così semplice per i nostri bimbi. Portarli in cucina, fargli maneggiare gli ingredienti, coinvolgerli con le loro mani nella preparazione, è un ottimo esperimento per indurli poi a mangiarli. Difficilmente rifiuterebbero dei piatti cucinati da loro stessi. Giocare in cucina facendoli sentire partecipi potrebbe essere una soluzione per abituarli ad assaporare quei cibi più sani ma per loro ancora poco gustosi".

M-Team e lo sport per prevenire la meningite. I consigli della campionessa Tania Cagnotto

La pratica dello sport è un'altra delle buone abitudini da imparare fin da bambini. E compito del genitore è anche indirizzare i più piccoli verso una consuetudine da svolgere per tutta la vita. A raccontarne i benefici dello sport per prevenire malattie e infezioni virali è la campionessa olimpica Cagnotto.

"Si comincia anche solo col salire le scale con loro mano nella mano. – ha affermato la Cagnotto - Avere il fiatone, fare fatica ogni tanto, ai bambini piace. E i benefici si vedono anche di notte, perché quando tornano a casa stravolti dormono anche meglio; loro e noi genitori".