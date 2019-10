Metabolismo, come accelerarlo: ecco 5 modi efficaci per risvegliarlo

Metabolismo, come accelerarlo: 5 modi efficaci

Il metabolismo rappresenta un sistema di reazioni chimiche, importante per la nostra salute. È fondamentale anche per gestire il peso corporeo. Il metabolismo consiste infatti anche nella regolazione ormonale delle reazioni che avvengono nel nostro corpo per trasformare gli alimenti ingeriti in energia.

Metabolismo basale e metabolismo energetico: ecco le differenze

Il metabolismo si distingue in metabolismo basale e metabolismo energetico. Insieme rappresentano il consumo energetico totale di un individuo. Il primo riguarda l’energia che viene consumata quando un soggetto è sveglio, ma a riposo. Viene solitamente calcolato dopo un digiuno di 12 ore ed è determinato da fattori quali l’età, il sesso e altri fattori ormonali. In età giovanile è molto più veloce, mentre tende a rallentare con l’avanzare dell’età. Inoltre negli uomini è più alto rispetto a quello calcolabile nelle donne.

Il metabolismo energetico invece riguarda l’attività fisica svolta tutti i giorni e la termogenesi che viene indotta dagli alimenti. Si riferisce quindi all’energia spesa dal corpo per digerire, per sollevare un peso o per muoversi. Esso è dunque determinato da fattori relativi all’esercizio fisico svolto. Riguarda infatti l’intensità, la durata e la tipologia dell'attività effettuata, lo stato fisico della persona e la dieta seguita.

Metabolismo, come accelerarlo: 5 modi che aiutano a risvegliare il metabolismo in modo efficace

Esistono 5 accorgimenti da tenere in considerazione per risvegliare un metabolismo lento. Sono semplicissimi da seguire e molto efficaci.

Metabolismo, come accelerarlo: mangiare poco e spesso

Per accelerare il metabolismo, uno dei metodi più efficaci consiste nel mangiare poco e spesso. Durante la giornata sarebbe opportuno fare degli spuntini tra i pasti principali che sono la colazione, il pranzo e la cena. Negli spuntini sarebbe preferibile consumare frutta e verdura.

Metabolismo, come accelerarlo: mangiare lentamente

È molto utile mangiare lentamente e masticare bene. Se si ingeriscono pezzi di cibo troppo grossi e troppo velocemente, la digestione avviene con più difficoltà e non si assimilano bene gli alimenti. Di conseguenza si tende ad ingrassare e a gonfiarsi.

Metabolismo, come accelerarlo: mangiare proteine

Per risvegliare il metabolismo è poi utile aumentare la quantità di proteine. In questo modo si dà uno choc al metabolismo e ci si abitua ad un regime ipocalorico. Le proteine favoriscono la crescita ed il mantenimento dei tessuti magri, insieme ovviamente all’attività fisica.

Metabolismo, come accelerarlo: mangiare in modo vario ed equilibrato

Oltre a mangiare poco e spesso, è inoltre consigliabile mangiare in modo vario e bilanciato, seguendo in particolar modo la dieta mediterranea.

Metabolismo, come acceleralo: fare attività fisica

L’attività fisica è fondamentale per mantenere attivo il metabolismo e velocizzarlo. Lo sport garantisce la crescita ed il mantenimento dei tessuti.