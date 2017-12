MioDottore, la app per la salute da mettere in valigia in queste vacanze

Le vacanze natalizie sono uno dei momenti preferiti dagli italiani per mettersi in viaggio, sia per festeggiare il Natale e l’arrivo del nuovo anno in un’altra località sia per raggiungere amici e parenti. Ma quante volte lontani dalla propria città capita di aver bisogno di uno specialista e non sapere a chi rivolgersi? Quante ore spese alla disperata ricerca di un consiglio o di un medico disponibile, senza però la certezza di spesa e risultati? MioDottore – una delle più grandi piattaforme al mondo specializzata nella prenotazione online di visite mediche – rappresenta l’app perfetta per partire tranquilli e non farsi cogliere impreparati in caso di necessità.

Grazie agli oltre 2.800 medici iscritti alla piattaforma presenti da Nord a Sud sul territorio italiano che coprono un’ampia scelta di specialità – dai dentisti agli ortopedici, ai pediatri e dermatologi, fino a ginecologi, psicologi e sessuologi – con MioDottore è possibile trovare in modo semplice e immediato ciò di cui si ha bisogno. La piattaforma, infatti, consente di geolocalizzarsi per scoprire i medici disponibili in zona, visualizzandone in tempo reale l’agenda e i costi per le specifiche prestazioni. Inoltre, per aiutare gli utenti nella delicata fase di selezione dello specialista, MioDottore permette di visualizzare anche le recensioni e i commenti degli altri pazienti, valutando così opinioni e apprezzamenti. Il tutto a portata di clic e riducendo drasticamente i tempi della ricerca.

Anche i più apprensivi in viaggio potranno godersi al meglio questo periodo di relax, potendo sempre contare sulla sezione Chiedi al dottoreall’interno del sito, dove è possibile rivolgere i propri dubbi agli esperti di MioDottore ricevendo un riscontro entro un massimo di 48 ore.

"Sempre di più le persone si affidano alla tecnologia per gestire la propria quotidianità, anche nell’ambito della salute. Proprio per questo motivo, MioDottore vuole essere al fianco degli italiani supportandoli ovunque si trovino e in qualsiasi periodo dell’anno, sia che si tratti di intervenire su una problematica di salute inattesa o semplicemente per confrontarsi e trovare le risposte alle proprie domande", dichiara Luca Puccioni, Country Manager di MioDottore.