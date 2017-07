Morbillo, allarme rosso in Italia. Oms: morbillo killer in Italia. Allarme

Allarme morbillo in Italia. E' allarme rosso, dice l'Oms, in Italia per il morbillo.

L'Oms lancia "l'allarme rosso" in Italia per il morbillo. "Non è solo il decreto sui vaccini obbligatori che potrà risolvere il problema", ha detto l'assistente direttore dell'organizzazione dell'Onu per la Salute Flavia Bustreo. "I numeri sono inquietanti. L'Italia sta diventando il fanalino di coda in Ue: nel 2017 il morbillo ha causato 35 decessi nei Paesi dell'Unione europea, di cui 31 in Romania e 2 da noi", ha sottolineato.

Il Senato approva emendamento per farli nelle farmacie - Con 198 sì e 48 no l'Aula del Senato ha approvato l'emendamento al decreto vaccini che prevede la possibilità di somministrarli nelle farmacie. A presentarlo, prima in commissione e poi in Aula, era stato il senatore di FI Andrea Mandelli, che e' anche presidente dell'Ordine dei farmacisti, ma poi era stato fatto proprio e riformulato dalla relatrice Patrizia Manassero (Pd).