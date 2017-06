Mucca pazza, anziana muore. I sospetti. ALLARME MUCCA PAZZA

Donna anziana muore nel pistoiese per sospetta mucca pazza

Pescia (Pistoia), muore donna di 76 anni, a ucciderla potrebbe essere stato il morbo della "mucca pazza".

Lo rivela oggi il quotidiano La Nazione, riportando le parole dei familiari dell'anziana, i quali avrebbero avuto la conferma della malattia dai medici e dall’autopsia svolta a Bologna.

La donna morta per sospetta mucca pazza, sempre secondo il giornale, aveva iniziato ad avvertire i primi sintomi a inizio aprile, ma tutto lasciava supporre un improvviso sviluppo dell'Alzheimer. Le sue condizioni sono però rapidamente peggiorate, fino al ricovero in ospedale e al decesso, avvenuto sabato scorso.

Al momento dalla Asl Toscana Centro non c’è comunque ancora "la conferma al cento per cento che si tratti proprio di mucca pazza".

La salma della donna era stata subito trasferita a Bologna per l’autopsia e solo dopo gli esami è stata riconsegnata ai familiari. Dice la famiglia "Morire per questa malattia mi sembra inconcepibile. A noi è stato detto chiaramente che si tratta proprio di mucca pazza. Il corpo di mia madre ci è stato quindi restituito ermeticamente chiuso in una cassa mortuaria, senza possibilità di riaprirla”.