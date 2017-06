Muore dopo tatuaggio: fa il bagno a mare, prende infezione e muore

Bagno al mare dopo aver fatto un tatuaggio: muore 31enne

Ecco perché non bisogna fare il bagno a mare dopo un tatuaggio: come racconta il Daily Mail, 31enne si tuffa in mare dopo aver fatto un tatuaggio, prende un’infezione e muore.

Ignorare i consigli dei tatuatori può portare a conseguenze mortali. È questo quanto è accaduto ad un uomo ispanico che, senza aspettare i tempi suggeriti, ha fatto il bagno a mare dopo cinque giorni dal tatuaggio con ancora la ferita aperta, ovvero vulnerabile ad attacchi batterici, contraendo così un batterio "mangia-carne" che gli ha causato poi la morte.

L’uomo ha manifestato immediatamente i sintomi dell’infezione e dopo due giorni è stato ricoverato in ospedale, ma, malgrado le cure immediate, non ce l’ha fatta a sopravvivere e dopo due mesi di ricovero è morto.

A far precipitare la situazione anche le cattive abitudine alimentari dell'uomo (sei birre di media ogni giorno): Il fegato indebolito e l'attacco del vibrio vulnificus non gli hanno lasciato scampo .