Nasce BioPharma Network: i manager del settore farmaceutico insieme

Nasce BioPharma Network, l’Associazione culturale no profit che si rivolge ai professionisti del settore farmaceutico e biotech, manager e giovani talenti, con l’obiettivo di sviluppare un networking di valore, favorendo la diffusione dell’innovazione attraverso la condivisione e contribuendo alla crescita della professionalità degli associati.

Quattro i soci fondatori: Domenico Guajana, Michele Barletta, Luca Simonato e Alessandra Lomonaco. Tutti professionisti dell’ambito pharma e dell’innovazione, accomunati dal desiderio di aggregare in un unico contenitore i manager di settore, ispirati da valori comuni, per: sviluppare una mentalità professionale più uniforme e innovativa; favorire il dialogo tra i soci condividendo una visione unica su come si sta modificando il settore e di come l’ondata delle nuove innovazioni biotecnologiche imporranno un’evoluzione delle competenze; stimolare al cambiamento e all’ anticipazione di soluzioni e di approcci differenti nel modo di lavorare; connettere i manager associati con una community extra-settore interfacciandosi e ricercando partnership di valore con istituzioni, centri di ricerca, altre associazioni, università, enti di formazione, start up e aziende di altri settori.

Importante sarà anche l’impegno verso la nuova generazione di manager. Il network lavorerà per sviluppare connessioni tra i professionisti più senior con quelli più giovani, per supportare il loro sviluppo professionale; si impegnerà inoltre a identificare, attraverso il dialogo con le università, nuove strade e progettualità per un orientamento più efficace e consapevole dei neo-laureati verso il settore farmaceutico

“Sentivamo la necessità di dare vita a un network di professionisti per poter indirizzare i singoli contributi verso obiettivi condivisi e più aderenti all’evoluzione della nostra professione” racconta Domenico Guajana, Presidente. “Inoltre, in un contesto così innovativo e di forte cambiamento come quello odierno, nasce l’esigenza di intercettare chi sta generando innovazione anche fuori dal nostro settore” – continua Michele Barletta, Vicepresidente di BioPharma Network - “Questo al fine di poter condividere informazioni, indagare aree comuni di interesse e collaborazione. Già oggi, dopo poche settimane dalla nascita, sono circa 300 i professionisti del settore che hanno aderito a BioPharma Network. Sicuramente il nostro primo obiettivo è continuare a sviluppare il network per poi organizzare nel 2019 un importante momento d’incontro dedicato a soci e membri della community per condividere, confrontarsi e dare il via alla generazione di idee rilevanti”

BioPharma Network accoglie, in qualità di soci, manager del settore Pharma e Biotech e giovani che hanno iniziato il loro percorso professionale in azienda. Accanto ai soci, si sviluppa la community che raccoglie tutti i soggetti promotori o interessati alle dinamiche del nostro settore e allo sviluppo dell’innovazione. Per associarsi o richiedere una partnership basta andare sul sito www.biopharmanetwork.it

Molteplici sono le opportunità che un’associazione come BioPharma Network può sviluppare e altrettanti saranno gli incontri, i progetti e le partnership attraverso le quali questa nuova realtà associativa diffonderà cultura, conoscenza, innovazione tecnologica e orientamento.

In questa ottica, fondamentali sono le partnership che rappresentano il valore aggiunto per la community e gli associati.

A tal proposito, così si esprimono due importanti soggetti che hanno deciso di supportare, sin dalla sua nascita, BioPharma Network credendo nelle grandi potenzialità di questa realtà:

IQVIA, la società globale di servizi per l’healthcare e per l’industria farmaceutica:

“Accogliamo l’idea di una partnership con BioPharma Network con entusiasmo, convinti che la condivisione delle conoscenze e l’aggiornamento costante siano fondamentali per i giovani manager” dichiara Carlo Salvioni, senior director sales and marketing di IQVIA. “Il mondo del lavoro è in rapida evoluzione e IQVIA, che è attiva a livello globale nell’utilizzo di dati, tecnologie e competenze scientifiche in ambito healthcare, si pone l’obiettivo di contribuire con questa iniziativa alla crescita professionale degli associati”.

ManpowerGroup, leader mondiale nelle Global Workforce Solutions:

“Tra le professioni in evoluzione e il lavoro del futuro la Life Science occupa un posto di rilievo, al punto che ManpowerGroup vi ha dedicato una propria divisione verticale di ricerca e selezione del personale. L’importanza crescente nel comparto dei big data, le biotecnologie, le diverse aree terapeutiche, il biologico, la tecnologia 3D (per citarne solo alcuni) sono tutti elementi di innovazione sia nei modelli sia nelle professioni del Pharma” dichiara Riccardo Barberis, Amministratore Delegato ManpowerGroup. “Per questo motivo abbiamo accolto con entusiasmo di sostenere e di essere partner di BioPharma Network, per permettere ai professionisti del Pharma di incontrarsi, alle aziende di dialogare, ai giovani di approcciare percorsi di carriera spesso ancora troppo poco noti nel momento in cui si decide del proprio futuro”. Per tutte queste ragioni questo progetto rappresenta un’importante novità per il settore farmaceutico e i suoi professionisti.