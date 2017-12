Nasce una nuova generazione di "palestre" con Natked

NK Group è una start up innovativa che nel 2015 è entrata nel mondo del wellness lanciando il primo flagship Natked (Naturally Naked) con un investimento iniziale di 400.000 euro, un format specializzato basato su un metodo di allenamento e cura della persona “su misura” fondato su criteri scientifici, metodi naturali e un approccio olistico alla persona.

Sono già stati raccolti sulla piattaforma Mamacrowd 350.000 euro in pochi giorni. L’apertura di una nuova sede a Milano nel 2018, lo sviluppo delle attività per le aziende e di nuovi centri “operated by” Natked tra gli obiettivi della PMI innovativa.

E’ un progetto che si rivolge ad una fascia alta di mercato interessato al benessere psico-fisico, propone percorsi tagliati su misura ( su appuntamento) sia ai clienti privati sia alle aziende medio-grandi alla ricerca di un servizio qualificato focalizzato sul benessere e la salute dei dipendenti che quindi diventa una leva strategica, di valore e di visione aziendale per il successo del business.



PORTA NUOVA A MILANO



Dall’apertura del primo centro Natked in Porta Nuova a Milano il team di professionisti ha seguito circa 1.400 clienti privati, sono numerose anche le aziende italiane e multinazionali che hanno intuito le potenzialità del metodo Natked come Samsung, Intesa Vita, Vibram, Lifegate, HSBC Bank, Axelero, Caudalie, Copernico 36, Marrionaud.



UNA CAMPAGNA DI CROWDFUNDING



Per proseguire il percorso di crescita NK Group ha lanciato una campagna di crowdfunding da 428.000 euro sul portale di equity crowdfunding Mamacrowd, il primo in Italia per capitale raccolto. L’iniezione di nuovo capitale contribuirà allo sviluppo di Natked con l’apertura di una nuova sede a Milano a Citylife, lo sviluppo dell’attività per le aziende, sempre più sensibili ai temi del welfare e nuovi centri “operated by” Natked in spazi già predisposti all’interno di business center, aziende, hotel e resort che vogliano usufruire di un servizio professionalmente qualificato.

Inoltre, l’ingresso di nuovi soci nel capitale permetterà di investire ulteriormente nel progetto di formazione dell’Academy Natked, la scuola di formazione, nata nel 2016, che si rivolge ai professionisti del settore attraverso percorsi didattici ad alta specializzazione nel “natural wellness”.



CITYLIFE



“Abbiamo individuato il nuovo distretto milanese di Citylife per l’apertura del prossimo centro poiché il bacino di utenza profilato ci permette di mantenere uno sviluppo coerente con l’attuale sede di Porta Nuova. La nostra strategia di sviluppo prevede, infatti, l’insediamento all’interno dei nuovi progetti urbanistici della città di Milano per rafforzare ulteriormente il posizionamento alto e di innovazione che ci contraddistingue” dichiara Giacomo Catano.

