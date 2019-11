Neopharmed Gentili acquisisce il 100% di MDM

Neopharmed Gentili, società farmaceutica specializzata nella commercializzazione di soluzioni ad alto valore terapeutico controllata da Ardian insieme alla famiglia Del Bono, ha acquisito il 100% di MDM, azienda farmaceutica con sede a Monza attiva nella distribuzione di farmaci, prodotti nutraceutici e dispositivi medici per la neurologia e l’ortopedia.

Con oltre 20 anni di esperienza sul mercato, MDM possiede un portafoglio prodotti complementare rispetto a quello di Neopharmed che include diversi farmaci di riferimento per il trattamento di patologie neurologiche e osteoarticolari.



Grazie a questa acquisizione, Neopharmed andrà quindi a consolidare la propria presenza nel mercato italiano oltre che ad ampliare l’offerta di prodotti in aree terapeutiche considerate altamente strategiche.

Neopharmed ha una comprovata esperienza nella creazione di valore tramite partnership ed acquisizioni.



Quest’operazione si inserisce all’interno del percorso di sviluppo per linee esterne ed interne alla base della partnership strategica tra la famiglia Del Bono e Ardian, entrata nel capitale nel novembre 2018.

Questo progetto è finalizzato all’affermazione di Neopharmed quale leader italiano nel proprio segmento di mercato e ad ampliare la presenza del Gruppo in segmenti adiacenti ad alto potenziale e valore strategico.

Alessandro Del Bono, azionista, Presidente del CdA e Amministratore Delegato di Neopharmed, ha dichiarato: “Sono particolarmente felice di annunciare che MDM è entrata a far parte del nostro Gruppo. È stata un’acquisizione fortemente voluta e ringrazio la Famiglia Trognoni e la Famiglia Monico, la cui collaborazione è stata fondamentale per portare a termine questa operazione con successo. Sono altresì felice dell’opportunità di avere all’interno della nostra squadra il Dott. Antonio Maggi, CEO di MDM, che grazie alle sue competenze ed esperienza contribuirà all’ulteriore sviluppo del nostro Gruppo. Questa importante operazione conferma e rafforza ulteriormente il nostro percorso di sviluppo e di crescita continua per consolidarci come importante realtà farmaceutica italiana”.