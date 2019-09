Noci contro ictus e infarto: ecco le quantità per proteggere il cuore

Noci contro ictus e infarto: un nuovo studio conferma che la frutta secca riduce il rischio di malattie cardiovascolari. Ecco la quantità settimanale da assumere per proteggere il cuore - Salute e benessere

Le noci sono un alimento consigliato nelle diete e dai medici per l'alto contenuto di olii essenziali e oggi si scopre che sono un vero toccasana per il cuore in quanto sono tra i peggiori nemici di ictus e infarto. La conferma arriva da uno studio coordinato da Noushin Mohammadifard dell’Isfahan Cardiovascular Research Institute e presentato al congresso 2019 dell’European Society of Cardiology di Parigi.

Noci contro ictus e infarto: tutti benefici delle noci e le proprietà benefiche

“Le noci sono una buona fonte di grassi insaturi e contengono pochi grassi saturi, hanno anche proteine, sali minerali, vitamine, fibre, fitosteroli e polifenoli, utili alla salute del cuore”, ha spiegato Mohammadifard della ricerca. Non bisogna però dimenticare che le noci sono anche un alimento altamente calorico (30 grammi contengono circa 180 calorie).

Noci contro ictus e infarto: i dati di uno studio quasi ventennale

Per questo studio sul rapporto tra noci e inctus sono stati esaminate le cartelle cliniche di 5.432 adulti over 35 senza precedenti di malattie cardiovascolari di alcune province dell'Iran. Nel 2001 i partecipanti hanno dovuto compilare un questionario sulla quantità di noci assunta ma anche di altra frutta secca come mandorle, pistacchi e nocciole. Il test è stato poi ripetuto ogni 2 anni fino al 2013. In questo lasso di tempo sono stati registrati 594 casi di malattie coronariche, 157 ictus, 179 decessi per problemi cardiovascolari e 458 morti per altre cause.

Noci contro ictus e infarto: per proteggere il cuore bisogna assumere la giusta quantità settimanale di noci

I dati hanno permesso di dire che chi mangia noci per due o più volte a settimana ha un rischio inferiore del 17% di morire per una malattia cardiovascolare e di affrontare infarto e ictus. La giusta quantità di noci non salate per salvaguardare il cuore sarebbe quindi di 30 grammi due volte a settimana. Oltre a proteggere il cuore, le noci hanno anche un altro effetto benefico sull'organismo, anche se in questo caso più che si salute bisognerebbe parlare di libido. La frutta secca pare sia un eccellente stimolante sessuale per l'uomo.