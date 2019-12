Noci, quante al giorno e quando mangiarle. NOCI CALORIE, BENEFICI E CONTRO

Noci, quante al giorno e quando mangiarle. NOCI CALORIE, BENEFICI E CONTROINDICAZIONI

Le noci hanno eccellenti proprietà benefiche per il nostro organismo. Sono antiossidanti, fanno bene al cuore, contrastano l’ipertensione e la glicemia, hanno effetti antitumorali, migliorano l’umore e non solo. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle noci, dalle calorie, alle proprietà, alle controindicazioni, ma soprattutto quante mangiarne al giorno e quando.

Noci, calorie e proprietà

Le noci sono ottime fonti di vitamine e sali minerali. Contengono infatti la vitamina B1 che regola il sistema nervoso e il metabolismo energetico, la vitamina B6 che previene la depressione e contribuisce ad un buon funzionamento del sistema immunitario. Poi ancora la vitamina la vitamina B9 importante per la produzione di emoglobina e la vitamine E dalle proprietà antiossidanti. Tra i principali sali minerali troviamo magnesio, potassio, zinco, calcio, ferro e fosforo.

Le noci contengono inoltre arginina, un amminoacido in grado di accelerare la guarigione delle ferite, dilatare i vasi sanguigni e prevenire l’arteriosclerosi, favorire l’eliminazione di sostanza di scarto. Il frutto è ricco di fibre e proteine.

Le noci sono piuttosto caloriche, apportano infatti circa 650 calorie ogni 100 grammi di prodotto.

Noci: contengono grassi “buoni”

Una delle sostanze nutrienti principali delle noci è composta dai grassi omega 3, grassi che si trovano solitamente nella frutta secca e nel pesce. Si tratta di lipidi importanti nella prevenzione di malattie cardiovascolari. Le noci contengono meno del 10% di grassi saturi, ossia “cattivi”, mentre tutti gli altri grassi sono “buoni”.

Questi ultimi sono definiti essenziali perché il nostro organismo non è in grado di produrli da solo e devono essere assunti tramite l’alimentazione. Gli omega 3 hanno proprietà antinfiammatorie e antitumorali, favoriscono la riduzione dei livelli di colesterolo cattivo e dei trigliceridi.

Noci, benefici per la salute

Le noci donano molteplici benefici alla nostra salute.

Riducono il colesterolo “cattivo”

Prevengono i picchi glicemici

Fanno bene al cuore, prevengono malattie cardiovascolari

Riducono la pressione

Migliorano la funzionalità intestinale grazie alle fibre in esse contenute e contrastano la stipsi

Hanno proprietà antitumorali e antinfiammatorie

Sono antiossidanti

Donano energia

Migliorano l’umore, riducono ansia e stress

Noci, controindicazioni: a chi sono sconsigliate

Le noci contengono nichel, devono dunque evitarle le persone intolleranti o allergiche a questo elemento. A causa della presenza di ossalati dovrebbero evitare di consumarle anche le persone che soffrono di calcoli renali.

Essendo molto caloriche, vanno consumate con moderazione.

Noci, quante al giorno e quando mangiarle

Tutti si domandano quante noci mangiare al giorno per ottenere i benefici. La maggior parte degli esperti consiglia di consumare 3 noci al giorno, ma alcuni ne consentono fino a 6. Il momento migliore per consumarle è la colazione, vista la loro capacità di fornire energia al corpo. Sono però anche ottime come spuntino. È possibile inoltre aggiungerle all’insalata o alla macedonia.

Curiosità sulle noci: come preparare il latte di noce per beneficiare delle proprietà del frutto

Per beneficiare delle proprietà delle noci è possibile anche consumare il latte di noci, una bevanda che può essere preparata anche in casa. Ecco come.

Ingredienti: 120 grammi di gherigli (circa 500 grammi di noci intere) e 1 litro di latte.

Preparazione:

sgusciare le noci e lasciare i gherigli in ammollo per tutta la notte

la mattina successiva, sciacquare le noci e metterle in un frullatore con due centimetri di acqua, frullare

versare la restante acqua e frullare fino a quando non si ottiene una consistenza omogenea senza grumi

filtrare il latte ottenuto e versarlo in una bottiglia di vetro

conservarlo in frigorifero per due giorni

Prima di introdurre le noci nella dieta è sempre consigliabile chiedere consiglio al proprio medico, per evitare eventuali intolleranze o effetti negativi.