Norovirus: è allarme in Europa per l’influenza da virus Norovirus

Influenza Norovirus: è in arrivo il virus del vomito che ha colpito l’Europa

In Europa è allarme per la diffusione del norovirus, il virus killer che si contagia molto facilmente e che, nonostante possa sembrare un normale virus influenzale, porta con sé sintomi molti fastidiosi. L’influenza da norovirus si sta diffondendo rapidamente anche in Italia. I contagiati dall’influenza sono, infatti, quasi 600mila, di cui 145mila solo nell’ultima settimana. Secondo gli esperti, il picco massimo sarà tra la fine di dicembre e l’inizio dell’anno nuovo.

Virus influenzale che porta vomito e diarrea: sintomi e consigli per salvarsi

Il virus che sta colpendo tutti i paesi europei è potente e potenzialmente molto fastidioso. I sintomi comuni dell’influenza da norovirus sono vomito, nausea e crampi, oltre a possibili problemi a carico dell’apparato gastrointestinale, come per esempio attacchi di diarrea improvvisi e acuti.

Per questo bisogna prestare molta attenzione ai sintomi influenzali che potrebbero manifestarsi già dalle 24-48 ore dal periodo di incubazione.



E’ consigliato, quindi, seguire alcuni accorgimenti utili a ridurre la possibilità di contrarre il virus del vomito che sta flagellando tutta l’Europa. Innanzitutto è bene fare molta attenzione ai cibi freschi, come le insalate e il pesce, e ai prodotti da panetteria, soprattutto quando non si rispettano le comuni norme igieniche. Secondo alcuni studi, inoltre, ad esser più esposti al contagio sono soprattutto i bambini e gli anziani, i quali avrebbero delle difese immunitarie meno resistenti all’agente patogeno che causa l’influenza da norovirus.



Nick Pith, vicedirettore del National Health Service e Director della Public Health England, ha inoltre dichiarato che: “per proteggersi dal norovirus è necessario praticare una buona igiene personale, che comprende il lavaggio completo delle mani dopo l’uso del bagno e prima di mangiare o preparare cibi”.

Influenza 2018 Norovirus: come placare i sintomi aggressivi dell’epidemia da norovirus

L’influenza da norovirus è particolarmente aggressiva ma può guarire in due giorni. A coloro che hanno già contratto il virus si raccomanda di limitare i contatti con altre persone , di evitare la preparazione di cibi per gli altri, di evitare di frequentare ospedali e ambulatori medici che sono i luoghi ideali per il contagio e, soprattutto, di stare a riposo fino a completa guarigione.