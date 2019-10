Novartis e Doing insieme per un “Tour de Force” di comunicazione

Novartis, multinazionale svizzera del farmaceutico, e Doing, agenzia digitale full-service del gruppo Capgemini, uniscono le forze per “Tour de Force”, innovativo progetto di “employer branding”.

Come spiegato da Lorella Termine, corporate and internal communication manager di Novartis, saranno i dipendenti dell'azienda a fare da testimonial, nel corso del tour che toccherà otto città italiane: da Milano a Palermo, passando per Roma, in rappresentanza del territorio dove il colosso farmaceutico opera quotidianamente.

In ognuna delle tappe, a bordo di un van brandizzato sarà possibile incontrare uno dei tanti dipendenti che si sono offerti volontari per questa particolare iniziativa.

L'operazione comincerà nei prossimi giorni con la fase di produzione, con l'obiettivo di andare on air entro fine anno e poi proseguire fino al secondo trimestre 2020.

Il progetto è stato presentato nel corso di una tavola rotonda organizzata presso la sede milanese di Doing, che ha vinto la gara indetta da Novartis e opera come partner dell'iniziativa.

Con un team di oltre 200 persone, Doing lavora sull'intera catena del valore digitale e per questa collaborazione ha evidenziato quattro asset specifici:

CANALI: la scelta dei canali social più opportuni è un fattore chiave per l’impostazione di

una comunicazione in grado di evolvere il panorama pharma, senza stravolgerne i canoni: nel caso di Novartis, sono stati scelti LinkedIn e Twitter.

EMPLOYER BRANDING: Oggi una comunicazione efficace ed evolutiva non può prescindere dall’Employer Branding. I dipendenti, infatti, possono diventare i primi ambassador di marca.

CSR: Il pharma è un settore peculiare perché la sua missione riguarda la salute delle persone. In quest’ottica, l’ambito CSR rappresenta un’opportunità per sottolineare la sensibilità dell’azienda rispetto alla vita delle persone e a ciò che è più importante per loro.

CORPORATE CAMPAIGN: La comunicazione corporate sta prendendo sempre più le

distanze da campagne istituzionali rigorose e tradizionali, al fine di consolidare i valori di

marca, attraverso linguaggi nuovi e comunicazioni in grado di evolvere la personalità di

brand.

GUARDA LA VIDEOINTERVISTA CON LORELLA TERMINE (corporate and internal communication manager di Novartis) e GRAZIANO NANI (direttore creativo ed esecutivo di Doing)

https://www.youtube.com/watch?v=Zv_HJxjsIB0