Nuove cure tumori 2018: questo zucchero può aiutare nella cura del cancro

NEWS CANCRO: IL D-MANNOSIO, UNO ZUCCHERO SEMPLICE, AIUTA NELLA CURA DEL CANCRO

Cancro ultime scoperte 2018: uno studio ha rivelato come lo zucchero naturale, D-mannosio, presente in alcuni frutti e disponibile come integratore alimentare per la salute, rallenta la crescita del tumore migliorando gli effetti della chemioterapia

Il D-mannosio si trova nei mirtilli rossi e altri frutti ed è disponibile anche presso le farmacie come integratori. Ma, mentre a volte viene somministrato per brevi periodi nel trattamento della cistite, ci sono poche informazioni sui suoi effetti a lungo termine.

Alcuni scienziati britannici hanno dimostrato che l’insaziabile bisogno dei tumori di nutrirsi di glucosio per alimentare la loro rapida crescita può essere sfruttato per somministrare uno zucchero alternativo, il D-mannosio, che non può essere elaborato dal tumore con la stessa facilità.

CANCRO ULTIME SCOPERTE 2018: LO ZUCCHERO NATURALE D-MANNOSIO AIUTA NELLE CURE CONTRO IL CANCRO, LO STUDIO

Cura del cancro: la sperimentazione nei topi con tumori del pancreas, del polmone e della pelle ha rilevato come il D-mannosio ha rallentato significativamente la crescita dei tumori senza causare effetti collaterali.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature, ha scoperto che i topi trattati con D-mannosio registravano maggiori riduzioni nella dimensione dei loro tumori e una maggiore durata della vita - quando combinati con la chemioterapia col farmaco antitumorale Doxorubicina.

SCOPERTA CURA CANCRO: UNO ZUCCHERO NATURALE SUPPORTA LA CURA DEL CANCRO

Non è ancora chiaro se avrà effetti simili nei tumori umani e gli autori hanno detto che sperano di iniziare le i test sull’uomo "il prima possibile". Tuttavia, questo processo richiede una regolazione precisa della dose di D-mannosio per evitare che danneggi le cellule sane o causi altri effetti collaterali.

Tuttavia gli esperti erano fiduciosi che le nuove scoperte sul cancro potrebbero fornire un supporto anche economico ai risultati della chemioterapia.

"I tumori hanno bisogno di molto glucosio per crescere, quindi limitare la quantità che possono usare dovrebbe rallentare la progressione del cancro", ha detto il professor Kevin Ryan, autore principale dello studio del Cancer Research UK Beatson Institute. "Il problema è che i tessuti normali hanno bisogno anche di glucosio, quindi non possiamo rimuoverlo completamente dal corpo."

"Nel nostro studio, abbiamo trovato un dosaggio di D-mannosio che potrebbe bloccare abbastanza glucosio per rallentare la crescita del tumore nei topi, ma non così tanto da colpire i tessuti normali.

"Questa è la prima ricerca, ma si spera che trovare questo equilibrio perfetto significhi che, in futuro, il D-mannosio potrebbe essere somministrato ai malati di cancro per migliorare gli effetti della chemioterapia senza danneggiare la loro salute generale".