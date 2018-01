Nuovo Viagra alla nitroglicerina per un sesso esplosivo! Stop all’impotenza

Sesso esplosivo, nuovo Viagra: arriva il gel anti-impotenza con nitroglicerina

La nitroglicerina ha trovato un nuovo inaspettato uso come un farmaco contro l’impotenza sessuale maschile che coraggiosamente gli uomini massaggeranno sul pene prima della prestazione sessuale. Ma nessuna paura, basterà una piccola quantità e l’esplosione sarà solo di piacere.

Gel miracoloso contro l’impotenza sessuale 12 volte più veloce del Viagra con esplosivo: lo studio

Lo studio sul gel anti-impotenza alla nitrogicerina, come riporta il The Sun, è stato condotto presso l'University College Hospital di Londra e ha rilevato che il gel alla nitroglicerina ha funzionato 12 volte più velocemente del Viagra e ha curato l'impotenza in sette casi su dieci.

Entro dieci minuti, il 44% degli uomini è stato in grado di raggiungere un'erezione dopo averlo sfregato il gel alla nitroglicerina sul pene. Si pensi che Il Viagra e altre pillole per l'impotenza di solito richiedono tra i 30 minuti a un'ora per dare il via alle danze.

Nuovo Viagra esplosivo alla nitroglicerina: i vantaggi

David Ralph, un urologo consulente, ha dichiarato: "I potenziali vantaggi del gel anti-impotenza alla nitroglicerina esplosiva includono un'azione più rapida e la facilità d’uso. L’utilizzo del gel anti-impotenza alla nitroglicerina infatti potrebbe avvenire durante i preliminari sessuali, aumentando il livello di intimità tra le coppie".

Nuovo Viagra alla nitroglicerina esplosiva: gli effetti collaterali

Gli effetti collaterali del nuovo Viagra in gel con nitroglicerina esplosiva erano lievi, con circa uno su 13 pazienti che ha lamentato un leggero mal di testa, ma i medici sono fiduciosi che questi possano essere superati aggiustando la ricetta.