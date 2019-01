Nutraceutica: Laborest Italia (Uriach) entra nel calcio con Fisiocrem

Laborest Italia, la consociata italiana del gruppo spagnolo Uriach attiva nel campo della nutraceutica, ha annunciato il suo prossimo ingresso nel mondo del calcio. Lo ha anticipato il Country Director Italia Roberto Cassanelli in occasione della partita di Eurolega AX Armani Exchange Olimpia Milano-Barcellona Lassa, del quale Laborest è stata match-sponsor.

Per la seconda stagione, infatti, l’azienda è partner dell’Olimpia Milano attraverso il brand Fisiocrem, soluzione naturale per il massaggio nel caso di un eccessivo affaticamento muscolare o per la fase preparatoria di allenamento.

Fisiocrem non è un farmaco, bensì un prodotto interamente naturale basato su arnica montana, calendula officinalis, hypericum perforatum e melaleuca alternifolia. Non presentando controindicazioni, può quindi essere utilizzato da chiunque e senza limiti di dosaggio.

Già sponsor dello Street Padel Tour, organizzato dalla Federazione Italiana Tennis, entro l’estate Fisiocrem conta di dare il via ad una campagna TV, web e social, con la partecipazione di uno o più big del calcio. Sul nome dei testimonial Cassanelli ha voluto mantenere il riserbo, viste le negoziazioni ancora in corso.

E’ però certo il desiderio di crescere ulteriormente nel contesto del mercato delle creme antidolorifiche, che in Italia vale 170 milioni di euro. Coerentemente, la presenza del prodotto sarà ampliata fino ad almeno 3.000 farmacie, a fronte delle attuali 600 (ma con la possibilità di ordinarlo in base alle richieste, essendo distribuito da tutti i grossisti).

Il mercato italiano ormai si avvicina a rappresentare il 25% dei volumi totali di un gruppo in grande crescita, che si appresta a chiudere il bilancio 2018 con ricavi prossimi ai 200 milioni di euro: quasi il doppio del 2012, quando si è insediato l’attuale management. La crescita è stata sia endogena che esogena, attraverso acquisizioni come quella avvenuta nel giugno 2018 di Fitofarma e Progine Farmaceutici, che hanno permesso di dare vita al sesto gruppo nutraceutico sul mercato italiano.

Dallo scorso dicembre la filiale italiana del Gruppo Uriach si è trasferita a Milanofiori, proprio di fronte al Forum di Assago dove l’AX Armani Exchange gioca le proprie partite casalinghe e che rappresenta un tempio dello sport cittadino e nazionale.

Il target sportivo è particolarmente importante per un prodotto come Fisiocrem, che tuttavia viene spesso utilizzato anche per problematiche muscolari che nascono da cause contrarie, come posture errate e regimi di vita sedentari.

L’auspicio di Laborest è che la sua crescita segua quella dei prodotti a marchio Aquilea per vita attiva, riposo, vie urinarie e respiratorie, gastrointestinale, sistema immunitario e circolazione. Lanciato solo due anni fa, il brand del gruppo Uriach è già arrivato a un valore di 1,48 milioni di euro.