Obama e la SLA: il toccante incontro con il giovane chef Paolo Palumbo

Barack Obama, Paolo Palumbo, Rosario Palumbo (in piedi al centro) e Marco Gualtieri, organizzatore del Seeds&Chips Global Food Innovation Summit di Milano.

Oggi un giovane paziente diciannovenne del Centro Clinico NeMO, Paolo Palumbo, affetto da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) ha incontrato l'ex presidente degli Stati Uniti d’America Barack Obama durante il Seeds&Chips Global Food Innovation Summit a Milano.

Nell’occasione Paolo Palumbo ha donato a Barack Obama il suo libro “Sapori a colori”, che nasce dalla collaborazione con lo chef Luigi Pomata e che contiene ricette pensate per far mangiare piatti appetitosi anche alle persone che soffrono di disfagia, cioè chi a causa di alcune malattie, come la SLA per esempio, non riesce a deglutire cibi o liquidi.