Obesità: piselli e broccoli per prevenire l’obesità e perdere peso

Problemi di salute dovuti a obesità e sovrappeso

L'obesità è uno dei più grandi problemi di salute dei tempi moderni. Il fatto che questa malattia si stia diffondendo rapidamente è confermato dal crescente numero di persone obese sparse in tutto il mondo. Il dato la dice lunga e dimostra semplicemente che uno stile di vita corretto è un buon inizio per rimanere in forma. Non bisogna dimenticare che l'obesità è anche un fattore scatenante per molti altri problemi di salute come il diabete, l'ipertensione e disturbi ormonali.

Come curare l’obesità. Ecco la cura

Mangiare sano e fare esercizio fisico sono le prima cose che vengono in mente quando si decide di perdere peso. Per quanto riguarda l’alimentazione, uno studio ha rivelato che il consumo di fibre come piselli, broccoli, lamponi, more, cocco e fichi nella dieta quotidiana riduce le possibilità di diventare obesi. Lo rivelano i ricercatori della Georgia State University. In particolare, il consumo di fibre alimentari non solo è utile a prevenire l'obesità ma esercita un’influenza benefica anche sulla sindrome metabolica e sull’intestino pigro stimolando la crescita di batteri buoni nel colon. L'obesità e la sindrome metabolica, infatti, sono spesso associate ad alterazioni della flora batterica intestinale

La ricerca per sconfiggere obesità e sovrappeso

Secondo il ricercatore Andrew Gewirtz, consumare fibre può proteggere dai disturbi dovuti alla sindrome metabolica.

Per quattro settimane, il team ha somministrato ai topi un mangime a base di cereali, alternando una dieta ricca di grassi ad una dieta ricca di grassi integrata con fibre. La dieta ricca di grassi ha prodotto un aumento dell'obesità e delle condizioni associate alla sindrome metabolica.