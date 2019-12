"Occhi, come prendersene cura": il Prof. Claudio Azzolini ospite di Bayer

di Lorenzo Zacchetti

“Occhi, come prendersene cura – I disturbi più comuni e i rimedi più efficaci” (Edizioni LSWR).

E' questo il titolo del libro del Prof. Claudio Azzolini, presentato dall'autore in un incontro pubblico al centro comunicazione di Bayer Italia, a Milano.

Profondo conoscitore del tema, il Prof. Claudio Azzolini è Professore Ordinario di Malattie dell’Apparato visivo, ha diretto per 16 anni il Servizio di Chirurgia Retinica dell’Ospedale San Raffaele di Milano dove tutt’ora insegna. Dal 2005 dirige la Clinica Universitaria di Varese dell’Università dell’Insubria di Varese e Como e la Scuola di Specializzazione in Oftalmologia. Ha tenuto lezioni su invito in sedi prestigiose come Salvador de Bahia, Tel Aviv, Vail, Durham, San Francisco e Lugano. Presidente e Past President di molte società oftalmologiche, è autore di numerosi libri per studenti di medicina e specializzandi in Oculistica e di centinaia di pubblicazioni su prestigiose riviste internazionali e nazionali.

Nel corso di ben 45 anni di esperienza professionale si è ritrovato più volte di fronte a problematiche e dubbi da parte dei pazienti su temi spesso analoghi: “L'esigenza del libro sta proprio nella necessità di fare divulgazione – ci spiega - perché ci sia una maggiore consapevolezza rispetto a temi che riguardano molte persone. Bisogna dare uno strumento idoneo ai pazienti, per evitare che si informassero solo attraverso Internet, con tutti i rischi che ciò comporta”.

Passare dal linguaggio clinico che caratterizza la professione medica non è un'operazione scontata. Il Prof. Claudio Azzolini ha però centrato l'obiettivo, spiegando in maniera semplice il funzionamento degli occhi e le possibili malattie con terminologia adatte al grande pubblico e con l'importante supporto di schemi e immagini a colori.

“Occhi, come prendersene cura – I disturbi più comuni e i rimedi più efficaci” descrive le più comuni malattie oculari , dalla cataratta alle maculopatie, dalle mosche volanti al glaucoma, e i rimedi più efficaci, per aiutare il lettore a prendersi cura della salute dei propri occhi in stretta collaborazione con l’oculista. Il libro illustra infine la relazione tra salute degli occhi e ambiente, computer, sport, cucina, integratori e stili di vita, sottolineando l’importanza della prevenzione e fornendo al lettore tanti consigli pratici. È una medicina raccontata in modo nuovo, con concetti complessi resi comprensibili a tutti e intervallati da aneddoti, riflessioni e svaghi letterari sull’argomento.

Particolarmente significativi sono i complimenti rivolti all'autore da Roberto Gervaso, famoso scrittore e autore della prefazione: “Ti conoscevo e ti conosco bene come oculista, ma come scrittore e divulgatore, no. E' difficile trovare un giornalista che abbia nozioni scientifiche, ma è ancora più difficile trovare uno scienziato che sappia tenere la penna in mano e si faccia capire anche da chi, come me, non ha alcuna preparazione specifica”.

In un clima decisamente piacevole, il Prof. Claudio Azzolini ha spiegato con dovizia di particolari sia patologie specifiche quali le maculopatie senili , ma anche le tecniche attraverso le quali possiamo capire cosa stanno pensando i nostri interlocutori osservando i movimenti dei loro occhi: conoscendone le correlazioni con il cervello, è possibile.

Non sono mancate considerazioni sul livello di invalidazione che queste patologie comportano, anche in termini di continuità della cura. L'accesso ai farmaci e alle terapie è stato sottolineato dal Prof. Claudio Azzolini come un tema centrale, in una concezione di benessere del paziente davvero a 360°.