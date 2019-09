Oftalmologia: Fidia Farmaceutici investe sul mercato spagnolo

Fidia, multinazionale farmaceutica italiana, ha annunciato l’acquisizione di tre prodotti di Novartis Farma Spagna, filiale spagnola del gruppo Novartis Pharma AG, Basilea, leader mondiale nell’Eye Care. Questa operazione si inserisce in un percorso di rafforzamento della presenza di Fidia nel mercato oftalmico nazionale ed internazionale, iniziato nel 2017 con l’acquisizione di Sooft Italia.

L’accordo prevede il trasferimento o la licenza da Novartis a Fidia dei diritti per la Spagna (e Andorra) relativi ai prodotti in oggetto, inclusa l'autorizzazione all'immissione in commercio e le attività di gestione e distribuzione dei prodotti stessi.

Nello specifico, si tratta di una soluzione iniettabile per via intraoculare contenente acetilcolina; una pomata oftalmica che associa desametasone e cloramfenicolo; un collirio e una pomata oftalmica a base di desametasone. Questi prodotti vantano una consolidata presenza nel mercato spagnolo.

Questa acquisizione, che offre a Fidia l’opportunità di ampliare la propria offerta di prodotti e terapie per il trattamento delle patologie oculari, rientra nelle strategie di espansione e crescita internazionale del Gruppo, e vede, nel mercato spagnolo, un’area di particolare interesse per l’espansione attraverso investimenti diretti.

In tale contesto si colloca infatti anche la recente acquisizione da parte di Fidia della società spagnola Soluciones Bioregenerativas SL, con sede a Barcellona, operante, a livello internazionale, nel settore della medicina rigenerativa, con il marchio Proteal, settore che rappresenta un’importante novità terapeutica nelle aree osteoarticolare, della dermatologia e della medicina estetica, che vedono Fidia impegnata, da anni, nella continua individuazione e offerta di nuove soluzioni.

La corsa all’internazionalizzazione da parte di Fidia vede la recente apertura di attività dirette in Egitto, mercato tra i più importanti e promettenti di tutta l’Africa, attraverso la costituzione di una nuova filiale commerciale.

«Questa operazione – ha dichiarato Carlo Pizzocaro, Presidente e Amministratore Delegato di Fidia – offre a Fidia la possibilità di ampliarsi e rafforzarsi a livello internazionale, in un ambito, quello dell'oftalmologia, in cui vanta già a livello nazionale un significativo posizionamento competitivo, sostenuto, oltre che da importanti acquisizioni, dal proprio know-how e dalla leadership nella ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti farmaceutici a base di acido ialuronico. Con questa acquisizione Fidia rafforza ulteriormente la propria presenza in Spagna, paese in cui opera dal 2014 con una propria sede commerciale e dove ha raggiunto una posizione di leadership nel mercato della cura delle patologie articolari».