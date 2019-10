Ogni quanto cambiare la spugna per lavare i piatti e perché

La spugna per i piatti è sporchissima: ogni quanto va cambiata

Secondo la ricerca pubblicata su Scientific Reports, la spugna per i piatti sarebbe uno dei prodotti più sporchi che possono trovarsi in una casa. È più sporca del water e di altri suppellettili usati in cucina. Sulla sua superficie si potrebbero persino trovare gli stessi agenti patogeni che causano meningite e polmonite.

Ecco ogni quanto cambiare la spugna.

Ogni quanto cambiare la spugna per i piatti: contiene tantissimi batteri

I dati della ricerca sono inquietanti. Un centimetro cubo di spugna può ospitare un insieme di batteri di 5,4x10, ossia sette volte gli abitanti della Terra.

Ogni quanto sostituire la spugna per lavare i piatti

Lavare la spugna ad alte temperature non è un rimedio efficace. I virus potrebbero proliferare.

Ogni tanto la spugna va sostituita con un’altra nuova e pulita. Secondo numerosi esperti andrebbe cambiata massimo ogni tre settimane, meglio una volta alla settimana.