Oms, attività fisica per i ragazzi: l’81% degli adolescenti fa poco sport

Oms, lo sport per i ragazzi è fondamentale: ecco perché è importante fare sport in adolescenza

Gli adolescenti di età compresa tra 11 e 17 anni fanno poca attività fisica e rappresentano l’81% a livello mondiale. Lo ha ammesso l'Organizzazione mondiale della Sanità puntualizzando come il dato rilevato sia davvero allarmante. Un documento prodotto dalla stessa OMS e aggiornato a febbraio 2018, infatti, evidenzia quali sono le conseguenze che scaturiscono da un comportamento inattivo e, tra queste, le più rilevanti sono lo sviluppo di patologie a livello del sistema cardiovascolare, diabete e varie forme di cancro.

Oms lancia allarme: poca attività fisica per i ragazzi. Lo sport nell’età della crescita: le statistiche

Nello specifico, l’Organizzazione mondiale della Sanità, ha rilevato che circa il 23% degli adulti over-18 non è abbastanza attivo fisicamente, circa il 20% degli uomini ed il 27% delle donne. Nei paesi industrializzati, la percentuale raggiunge punte più alte: il 26% tra i maschi ed il 35% tra le donne, rispetto al 12% e 24% nei paesi in via di sviluppo.

L’appello della Oms su adolescenza e sport. Oms lancia piani e politiche per l’attività fisica dei ragazzi: il nuovo Piano d’azione globale

Nonostante l'80% dei paesi membri abbia sviluppato politiche e piani per ridurre l'inattività fisica delle popolazioni, gli appelli dell’Oms non hanno sortito l’effetto desiderato. Solo nel 56% tali misure sono davvero operative. L'Oms sta lavorando, quindi, ad un nuovo Piano d'azione globale, per ridurre del 10% la percentuale di persone inattive fisicamente entro il 2025.