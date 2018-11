Assistenza, premiate residenze sanitarie più attente al lato umano della cura

Oggi la seconda edizione di Bollini RosaArgento, il premio assegnato da Onda Osservatorio nazionale sulla salute della donna, ha visto vincitrici 153 strutture socio – sanitarie italiane, di cui ben 41 di Korian Italia.

Il riconoscimento premia le strutture, pubbliche o private accreditate che si sono distinte per la loro attenzione al benessere e alla dignità delle persone ricoverate, in particolare delle donne. Un tributo importante perché fornisce alle famiglie una preziosa bussola socio sanitaria nella scelta delle RSA più attente al lato umano della cura delle persone anziane e fragili.

Onda ha assegnato i prestigiosi bollini a 41 strutture di Korian Italia, delle quali: 21 in Lombardia, 4 in Piemonte, 4 in Toscana, 4 in Puglia, 3 in Veneto, 2 in Lazio, 1 in Emilia Romagna, 1 in Liguria, 1 in Sardegna.

“Ricevere questo riconoscimento da parte di Onda ci rende orgogliosi perché conferma che la qualità del nostro servizio è stata all’altezza delle aspettative e delle esigenze mediche e riabilitative dei nostri ospiti e delle loro famiglie”, ha commentato con soddisfazione Mariuccia Rossini, Presidente di Korian Italia. “Ma non solo: la nostra è un’azienda in “rosa”, con una netta predominanza di professioniste e di Ospiti donne. Anche per questo Korian ha sviluppato la particolare sensibilità e capacità di ascolto che distingue il suo approccio nella presa in cura degli anziani”.

Tutte le strutture sono state premiate da una Commissione multidisciplinare di esperti perché in possesso non solo di requisiti socio-sanitari per la migliore accoglienza degli ospiti, ma anche degli standard per l’appropriatezza dell’assistenza clinica, della struttura e dei servizi offerti. Inoltre, le RSA vincitrici sono state valutate per la loro grande attenzione al lato umano dell’assistenza e della cura per garantire agli ospiti una buona qualità di vita e una permanenza dignitosa all’interno dell’RSA.

I servizi delle strutture premiate per il bando 2019-2020, assieme ai giudizi espressi dall’utenza, saranno consultabili sul sito www.bollinirosargento.it a partire da gennaio 2019.

Gruppo Korian, leader europeo nell’offerta di servizi di cura e assistenza per l’invecchiamento di qualità, gestisce il primo network europeo di case di cura, cliniche specializzate, appartamenti protetti, cure ospedaliere e servizi di assistenza domiciliare, disponendo in totale di 715 strutture. Il Gruppo Korian è presente in Francia, Germania, Belgio e Italia, con una capacità ricettiva di circa 72.000 posti letto e un organico di circa 47 mila operatori. Il gruppo ha evidenziato un fatturato consolidato di circa 3 miliardi di euro e punta a crescere a livello internazionale soprattutto in Paesi come l’Italia e la Germania, tra i Paesi più longevi al mondo.

www.korian.it