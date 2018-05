Oral Cancer Day: il 5 maggio visite gratuite contro il tumore del cavo orale

ORAL CANCER DAY: IL 5 MAGGIO VISITE GRATIS CONTRO IL TUMORE DELLA BOCCA

Torna l’evento dedicato alla prevenzione del tumore del cavo orale: sabato 5 maggio tutti in piazza coi volontari della Fondazione Andi per l’evento Oral Cancer Day giunto alla sua dodicesima edizione.

Il cancro della cavità orale è una delle neoplasie più comuni, in particolare nei paesi in via di sviluppo, ma anche nel mondo sviluppato. Il carcinoma a cellule squamose (SCC) è l'istologia più comune e i principali fattori eziologici sono il consumo di tabacco e alcol. Sebbene la diagnosi precoce sia relativamente facile, casi di malattia avanzata non sono rari.

Annualmente in Italia si registrano circa 6mila nuovi casi di tumore del cavo orale. La sua incidenza complessiva è in aumento, ma una diagnosi precoce del tumore del cavo orale può fare una grande differenza: a 5 anni dalla diagnosi è infatti vivo soltanto il 57 per cento dei pazienti, ma le probabilità di sopravvivenza crescono a oltre l’80 per cento se la neoplasia viene scoperta allo stadio iniziale.

ORAL CANCER DAY: TUMORE DEL CAVO ORALE, VISITE GRATUITE DEI DENTISTI PER UNA DIAGNOSI PRECOCE

L’Oral Cancer Day è un programma di divulgazione medico-scientifica nato per sensibilizzare il pubblico rispetto alle modalità di prevenzione del tumore del cavo orale.

Anche per questa edizione la Fondazione ANDI può contare sulla partnership con alcune delle più importanti associazioni per la salute orale:

la Commissione Albo Odontoiatri dell’Ordine dei Medici,

i Cenacoli Odontostomatologici Italiani,

la Società Italiana di Patologia e Medicina Orale,

e l’Associazione Italiana Otorinolaringoiatri Libero Professionisti.

Accomunati dall’ambizioso obiettivo di aumentare il numero dei casi diagnosticati precocemente, riducendo quindi la mortalità a 5 anni, ancora oggi troppo elevata in Italia e non solo, i dentisti italiani dedicheranno un’intera giornata alla sensibilizzazione e all’informazione dei cittadini attraverso l’insegnamento di alcune semplici pratiche – come l’autoesame della bocca – e la diffusione di alcuni pratici consigli per adottare uno stile di vita corretto, che prevenga l’insorgenza del tumore del cavo orale.

Clicca qui per trovare la tua piazza