Ormone del bacio, la kisspeptina è l’ormone pro libido e contro HSDD

Kisspeptina, ormone del bacio. Il vero alleato femminile, aumenta il piacere e riduce il calo del desiderio



Una sostanza chimica prodotta dal cervello e battezzata ormone del bacio apre lo sviluppo a terapie mirate contro il calo del desiderio femminile. La scoperta della kisspeptina che accende l'attrazione e alimenta il desiderio sessuale rosa arriva da uno studio pubblicato su Nature Communications.

Ormone del bacio kisspeptina. Il rimedio contro la mancanza del desiderio sessuale e la libido bassa. Lo studio

Nel nuovo studio il composto proteico sembra anche infiammare la passione e favorire l'orgasmo femminile, candidandosi come possibile trattamento per una condizione che i medici chiamano Hsdd: disordine ipoattivo del desiderio sessuale, un problema che, stando a stime inglesi e americane, colpirebbe il 40% delle donne a un certo punto della vita e dal 5 al 15% in modo cronico.

Come agisce l’ormone del bacio, kisspeptina per stimolare il desiderio nelle donne. La terapia anti hsdd

Al momento "non ci sono trattamenti mirati disponibili - sottolinea Julie Bakker dell'università belga di Liegi, fra gli autori della ricerca - La scoperta che la kisspeptina controlla sia l'attrazione che il desiderio sessuale apre dunque nuove, entusiasmanti possibilità per lo sviluppo di una terapia specifica anti-Hsdd".