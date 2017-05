Bambini e fumo passivo, Orsetto Ector tossisce contro il fumo delle sigarette

Fumo passivo stop, arriva l'Orsetto Ector

Si chiama Ector ed e' un orsetto speciale, perche' protegge i bimbi dal fumo passivo. E' un peluche che tossisce ogni volta che qualcuno fuma vicino a lui: "cosi' facendo scoraggia i fumatori, avverte i genitori ed educa i bambini a tenersi lontani dalle minacce del fumo". A lanciarlo e' una collaborazione tra le aziende Roche e Trudi, con il patrocinio di Women against cancer in Europe (Walce).

In Italia, riportano gli esperti, il 52% dei bambini nel secondo anno di vita e' esposto abitualmente al fumo passivo, il 49% dei neonati e dei bambini fino a 5 anni e' figlio di almeno un genitore fumatore e il 12% ha entrambi i genitori fumatori, mentre circa un neonato su 5 ha una madre fumatrice. "Il fumo indiretto - puntualizza Giulia Pasello, dirigente medico all'Istituto Oncologico Veneto di Padova - e' nocivo quanto quello diretto, ed e' strettamente correlato allo sviluppo di tumori, malattie del sistema cardiocircolatorio e respiratorio, sia negli adulti che nei bambini. In piu', ogni anno in Italia ci sono circa 150-300 mila bronchiti e polmoniti sotto i 18 mesi, patologie che si possono ricondurre anche all'esposizione cronica al fumo e causano circa 15 mila ospedalizzazioni nei reparti pediatrici".

Per ampliare la sensibilizzazione e stimolare sempre piu' la prevenzione, "porteremo Ector The Protector Bear nei corsi pre-parto di alcune citta' italiane a partire da questo autunno, perche' la vera prevenzione precoce inizia dentro le mura di casa, e i genitori non devono incarnare un modello negativo per i propri figli". E' attiva anche un'apposita campagna di informazione al sito www.ectortheprotector.com.