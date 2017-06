Pancia gonfia choc: diventa vegana per depurarsi. Poi scoperta choc

Pancia gonfia, diventa vegana per depurarsi: scoperta. La storia di Bei Braithwaite-Cotto (da The Sun)

Pancia gonfia, una donna decide di cambiare alimentazione. Dopo aver lavorato nei fast food diventa vegana per avere una pancia più piatta, ma una scoperta le cambierà la vita. E' la storia di Bei Braithwaite-Cotto.



La donna, vedendo la sua pancia che si gonfiava, pensava dipendesse dalla sua alimentazione. La sua pancia sembrava quella di una donna incinta. La soluzione? Bei Braithwaite-Cotto ha abolito latticini e carne nella convinzione di perdere peso. Due anni di dieta senza migliorare. Poi ha iniziato a provare forti dolori addominali. A quel punto la donna si è rivolta a un medico che le ha diagnosticato un cancro intestinale.



Secondo il Sun, Bei - ragazza originaria dell'Essex - ha subito la rimozione di gran parte del suo intestino ed è stata sottoposta alla chemioterapia. Gli esami medici ora dicono che il cancro è completamente sparito.



«È stato uno choc scoprire il cancro», ha spiegato Bei, «Ho sempre mangiato in modo sano, avuto una vita attiva. Non potevo crederci». La donna però non si è arresa, ha continuato a lottare contro la malattia fino a vincere.



Bei ha raccontato la sua storia di donna che ha cambiato alimentazione per fastidi come il gonfiore e qualche chilo di più. Sottovalutando la malattia che invece le causava tutto. «Se i sintomi sono persistenti e se qualcosa cambia improvvisamente nelle tue abitudini intestinali è sempre bene rivolgersi a un medico».