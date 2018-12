Panettone vegano ritirato: Ministero ritira panettone vegano con latte

PANETTONE VEGANO CONTAMINATO DA LATTE

Panettoni vegani con latte! Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di un lotto di panettoni venduti come “dolce di Natale vegano” per tracce di latte e di proteine del latte

PANETTONE VEGANO CON LATTE RITIRATO DAL MERCATO: MARCA E LOTTO

I panettoni vegani ritirati per la possibile presenza di latte e proteine di latte non dichiarate in etichetta, come si legge sul sito del Ministero della Salute, erano venduti come “dolce di Natale vegano” con gocce di cioccolato a marchio Despar Veggie, di marca Vergani

I panettoni vegani contaminati da latte ritirati dal mercato è venduto in confezioni da 750 grammi con il numero di lotto 8290, da consumarsi preferibilmente entro il 30/04/2019.

ALLARME PANETTONI CONTAMINATI: PANETTONE VEGANO CON LATTE RITIRATI DAL MERCATO, COSA FARE

Si raccomanda a tutte le persone allergiche alle proteine del latte o intolleranti al lattosio di non consumare il prodotto in questione e di restituirlo quanto prima al punto vendita dove è stato acquisto. I panettoni sono, invece, sicuri per tutti gli altri consumatori che non sono affetti da intolleranze alimentari.