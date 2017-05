Papà più attenti alle emozioni delle bimbe che maschi.FEMMINE COCCHE DEI PADRI

Papà, padri, padri, padri, papà, papà, papà, papà figlie, papà figli, figlia, figlia, figlia, papà



Papà e figli: lo studio sui rapporti fra padri e figli maschi e figlie femmine

'Piccoline' di papa': un nuovo studio americano da' corpo alla teoria per cui i padri sono piu' legati alle figlie femmine. O almeno lo dimostrano maggiormente a livello emotivo. Ad illustrarlo e' un'indagine della Emory University su una cinquantina di papa' di bimbi, di entrambi i sessi, tra 1 e 3 anni di eta', pubblicata su 'Behavioral Neuroscience'.

La 'rispondenza emotiva dei papa' e' stata registrata da piccoli computer indossati dai volontari alla cintura, e quella neurologica da esami di risonanza magnetica. Tra i risultati: i padri intonano canzoncine dolci piu' spesso per le bambine che per i figlioletti maschi. E rispondono piu' spesso e prontamente ai pianti di richiamo delle figlie. Con le bimbe, inoltre, i papa' usano un linguaggio piu' emotivo, mentre con i maschietti utilizzano un linguaggio piu' analitico con parole come 'successo' e 'vincere'.

Il team conclude che la radice di questa diversità nell'atteggiamento risale proprio al cervello dei papà, che reagisce in modo più robusto persino alle espressioni del viso delle figlie (tranne nel caso della tristezza, in cui non si fanno differenze tra maschietti e femminucce). "Il fatto che i papà possono essere meno attenti ai bisogni emotivi dei maschi, forse al di là delle loro stesse migliori intenzioni, è importante da riconoscere", concludono gli autori. Convinti che la presenza e l'attenzione paterna possa aiutare le bimbe, tra l'altro, a sviluppare più empatia rispetto ai coetanei maschi.