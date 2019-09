Papilloma virus, test fai da te disponibile presto in farmacia: come funziona

Papilloma virus, test in farmacia: creato il primo test fai da te capace di diagnosticarlo

È stato creato il primo test fai da te in grado di diagnosticare il Papilloma virus. La scoperta è italiana. L’annuncio è stato dato dalla Scuola Normale Superiore di Pisa, dove hanno studiato i due allievi ideatori: Bruna Marini e Rudy Ippodrino. I due giovani hanno progettato il test presso la startup Ulisse Biomed di Trieste. Il nome del test è “LadyMed” è sarà presto acquistabile in farmacia oppure online sul sito dedicato.

Papilloma virus, test in farmacia: l’infezione colpisce soprattutto i giovani sotto i 25 anni

Il Papilloma Virus Umano o virus HPV è molto frequente e comune. Colpisce principalmente i giovani sotto i 25 anni d’età. La trasmissione del virus avviene soprattutto tramite i rapporti sessuali.

Papilloma virus, test in farmacia: se non curato porta a conseguenze gravi come tumori

Il Papilloma virus regredisce solitamente nell’arco di due anni. Tuttavia, se non curato adeguatamente, può degenerare sviluppando cellule tumorali tra i 7 e i 15 anni, soprattutto alla cervice dell’utero e alle ovaie.

Papilloma virus, test fai da te in farmacia: come funziona

Il test per diagnosticare il Papilloma virus sarà presto disponibile in farmacia. Potrà essere fatto a casa, tramite un piccolo prelievo con un tampone. Il test non è invasivo. Consente di sapere in pochi minuti se il virus è presente o meno ed è in grado anche di genotipizzarlo. Specifica dunque quale tra i 14 ceppi ad alto rischio è eventualmente presente. Il test è stato validato dal Centro di riferimento oncologico di Aviano, dal Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma e dall’Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste.

Papilloma virus, test in farmacia: la prevenzione è fondamentale

Per evitare le conseguenze del Papilloma virus bisogna sottoporsi costantemente a controlli. La prevenzione è fondamentale. Nel nostro paese da tre anni è previsto l’obbligo del vaccino per gli adolescenti. Una recente ricerca americana ha rivelato che le vaccinazioni contro il Papilloma virus umano hanno abbassato del 90% il numero delle infezioni.