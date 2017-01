Paracetamolo e metformina non conformi. I lotti ritirati dalle farmacie

Paracetamolo

Paracetamolo ritirato dal mercato, ecco i lotti interessati

Paracetamolo e Metformina non conformi: l'Aifa dispone il ritiro dal mercato. L’Aifa ha imposto il ritiro dal mercato di alcuni lotti di Paracetamolo e Metformina in quanto non conformi alle norme di Buona Fabbricazione.

L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha disposto il ritiro dal mercato di alcuni lotti di paracetamolo e metformina prodotti rispettivamente dalla ditta Eg Spa e dalla Pensa Pharma. Il motivo del provvedimento sarebbe partito dalle rispettive agenzie di produzione, ed emesse dall’agenzia portoghese, a seguito della dichiarazione di non conformità alle norme di Buona Fabbricazione.



L'Aifa dispone il ritiro dal mercato dei seguenti lotti di Paracetamolo e Metformina



Al momento non risultano segnalazioni di reazioni avverse per entrambi i farmaci, come indicato nella Rete di Farmacovigilanza. I lotti in questione sono consultabili in maniera più approfondita sul sito www.agenziafarmaco.gov.it e comprendono il Metformina Mylan Generics 1000 mg 60 compresse riv. con film AIC 039846175, Metformina Mylan Generics 500 mg 30 compresse riv. con film AIC 39846023, Metformina Mylan Generics 850 mg 30 compresse riv.con film AIC 039846086, Metformina 1000MG FTA 60ST EGI IT AIC037040058. Per quanto riguarda il Paracetamolo: PARACETAMOLO EG 1000 mg AIC 041467111 e PARACETAMOLO EG 500mg AIC 041467034.