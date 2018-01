Parassita del parco giochi: a rischio la salute dei bambini

Parassita del parco giochi: ecco perché le uova del parassita fanno male ai bambini

Si chiama Toxocara, il parassita che vive nell’intestino di cani e gatti randagi e viene depositato nei luoghi pubblici attraverso i loro escrementi. Le larve del parassita, infatti, infestano i luoghi più gettonati dai più piccoli come cortili, giardini e parco giochi. Ed è qui che il parassita del parco giochi sta spopolando. Ma perché questo pericoloso insetto è così nocivo per la salute dei bambini?

Parassita nei luoghi pubblici: a rischio la salute dei bambini. Ecco tutti i dettagli

Quando i bambini entrano in contatto con le uova del parassita, in parco giochi, giardini e luoghi pubblici le sue larve viaggiano nel corpo del malcapitato raggiungendo anche il cervello. Mangiare le uova del pericoloso insetto può provocare problemi di apprendimento e disturbi cognitivi. In alcuni casi, le larve del parassita entrano dagli occhi e provocano cecità o infezioni al fegato e ai polmoni.

Come evitare l'infezione da parassita del parco giochi: i sintomi dell’infezione



I sintomi dell'infezione sono difficili da cogliere e possono essere confusi con altre malattie. Di solito, i bambini accusano qualche linea di febbre, stanchezza, tosse e dolori addominali. E’ importante ricordare che, se l’infezione da Toxocara non viene trattata con farmaci antiparassitari specifici, può essere diagnosticata anche dopo mesi o anni.