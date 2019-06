di Lorenzo Zacchetti

Parità di genere sul lavoro: a Novartis Italia il premio "Mela d’Oro" 2019, assegnato dalla Fondazione Bellisario alle grandi imprese che ottengono i migliori risultati nella promozione del lavoro femminile. Il Premio Azienda Work Life Balance Friendly, promosso in collaborazione con Confindustria, è attribuito a Novartis per l’efficacia delle politiche in favore della gender equity e della conciliazione famiglia-lavoro

Novartis Italia è la grande azienda che nel nostro Paese si è maggiormente distinta nella valorizzazione del lavoro femminile e in particolare nelle politiche di conciliazione famiglia-lavoro.

A sancirlo è il Premio Azienda Work Life Balance Friendly 2019, riconoscimento di gender equity, promosso dalla Fondazione Marisa Bellisario in collaborazione con Confindustria. La branch italiana colosso farmaceutico con sede a Basilea se lo è aggiudicato sulla base di dati davvero impressionanti: sono donne il 43% dei collaboratori dell’azienda farmaceutica, e ben il 52% dei suoi manager. Negli ultimi anni la crescita delle presenze femminili è stata del 4%.

La "Mela d’Oro" è stata consegnata da Licia Mattioli, Vicepresidente di Confindustria per l’Internazionalizzazione, al Country President e Amministratore Delegato di Novartis Italia, Pasquale Frega, nel corso della cerimonia pubblica svoltasi a Roma presso gli studi RAI "Fabrizio Frizzi" e che andrà in onda su RAI1 il 22 giugno.

Pasquale Frega ha commentato così l'importante risultato: “È un onore ricevere questo riconoscimento, che premia un impegno forte e costante di Novartis nella valorizzazione del capitale umano e della parità di genere. Il nostro è un impegno che si sviluppa tanto sul piano culturale quanto su quello organizzativo. L’obiettivo è costruire un’azienda sempre più dinamica e inclusiva, in grado di produrre innovazione a ogni livello e in ogni ambito e di esercitare un ruolo leader nel re-immaginare la medicina del XXI secolo. Per Novartis questo significa anche ripensare profondamente il modo di lavorare, dando il massimo spazio di espressione alle potenzialità individuali e alle diversità, a partire da quella di genere”.

Per quanto riguarda le retribuzioni, l’obiettivo, comune all’intero Gruppo internazionale Novartis, è ridurre drasticamente nei prossimi 5 anni il divario di genere: un impegno reso pubblico con il sostegno offerto all’Equal Pay International Coalition (EPIC), iniziativa promossa dall’ONU e dall’OCSE.

“Con il Premio Azienda Work Life Balance Friendly vogliamo dare il giusto rilievo a quanto di nuovo e positivo avviene nelle imprese italiane sul fronte della gender equity”, sottolinea a sua volta Lella Golfo, Presidente della Fondazione Marisa Bellisario.

“Da 30 anni, questa Fondazione si impegna con determinazione perché alle migliori energie femminili sia assicurata la possibilità di emergere, sapendo che da qui può venire un contributo unico alla crescita sociale e civile del paese. I progressi realizzati da una grande realtà aziendale come Novartis, impegnate in un settore di punta dell’economia nazionale come il farmaceutico, sono un segnale molto promettente e ci incoraggiano a proseguire nel nostro impegno di informazione e sensibilizzazione”.

Novartis Italia valorizza il proprio capitale umano anche in termini di formazione, condizioni contrattuali, benefit e qualità dell’ambiente di lavoro, come testimoniato anche dalla certificazione Top Employer, che viene confermata ormai da anni.

Va senz’altro nella direzione di un concreto sostegno soprattutto alle donne l’attenzione che Novartis Italia dedica al tema della conciliazione lavoro-famiglia. L’azienda dispone dal 2017 della certificazione Family Audit, standard europeo che aiuta a sviluppare politiche e progetti in grado di favorire un sempre migliore equilibrio tra esigenze lavorative e personali.

Tra i progetti dell'azienda vi sono:

· Smart Working, che prevede per tutti i dipendenti la possibilità di svolgere parte della propria attività fuori dai locali aziendali, con il supporto di dotazione tecnologica, senza vincoli di orario o di luogo di lavoro;

· iniziative a sostegno della genitorialità, rivolte a soddisfare le esigenze delle neo mamme ma anche a sostenere l’orientamento scolastico e lavorativo dei figli;

· servizi di consulenza e assistenza personale, in risposta a bisogni particolari, in materia di salute e disagio personale o familiare;

· tutela e promozione della salute, con un’ampia gamma di servizi specialistici e periodiche campagne di educazione sanitaria, prevenzione e diagnosi precoce.

Novartis sta interpretando in modo nuovo la medicina allo scopo di migliorare e prolungare la vita delle persone. Come azienda tra i leader a livello globale nel settore farmaceutico, utilizziamo tecnologie scientifiche e digitali innovative per creare terapie trasformative in aree che presentano importanti bisogni medici. Impegnati a scoprire nuovi farmaci, siamo stabilmente tra le prime aziende al mondo negli investimenti in ricerca e sviluppo. I prodotti Novartis raggiungono più di 750 milioni di persone su scala globale e lavoriamo per individuare modi innovativi per espandere l’accesso ai nostri trattamenti più recenti. A livello mondiale, circa 105 000 persone di 140 diverse nazionalità lavorano in Novartis.

