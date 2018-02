Parkinson terapia contro i tremori, merito della macchina MrgFUS

Morbo di Parkinson: come guarire dal parkinson e dai tremori. Ecco la terapia per i tremori del Parkinson

In Italia un macchinario sanitario è in grado di eliminare i gravi tremori provocati dal morbo di Parkinson lavorando senza nessuna invasività, senza chirurgia, senza dolore, senza effetti collaterali. L’azione svolta dal macchinario ha dato buoni risultati nell'80% dei pazienti trattati ed è entrata in funzione per la prima volta in Italia all'Ospedale Borgo Trento dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona dove è stata presentata al pubblico dopo un periodo di utilizzo che ha permesso di testarne la straordinaria efficacia.

Tremore Parkinson terapia: novità nella cura del morbo di Parkinson. Ecco la macchina cura tremori

La macchina contro la malattia del morbo di Parkinson si chiama MRgFUS Magnetic Resonance guided Focused Ultrasound.



Si tratta della prima in Italia, ma anche la prima installata in Europa a piattaforma multipla per trattamenti termo ablativi neuro e body con guida Risonanza Magnetica ad alto campo 3 Tesla, che consente trattamenti terapeutici non invasivi per mezzo di due tecnologie integrate: Ultrasuoni Focalizzati ad alta intensità che producono termo ablazione nel punto focale del tessuto da curare e Risonanza Magnetica 3 Tesla che abilita l'operatore a localizzare, centrare e monitorare la parte anatomica da curare.



MRgFUS è stata prodotta in Israele ed è costata 7 milioni e 087 mila euro, dei quali 1 milione 360 mila come contributo della Fondazione Cariverona e il rimanente investito dall'Aoui veronese utilizzando, come ha tenuto a sottolineare il Direttore Generale, gli utili ottenuti nel corso della gestione.



Parkinson novità terapeutica 2018: la macchina MrgFUS e le sue possibili applicazioni. Il futuro



Nel futuro, si conta di poter utilizzare MRgFUS non solo, in neurochirurgia, per il tremore essenziale, il tremore dominante da Parkinson e il dolore neuropatico ma anche in oncologia per la denervazione ossea dei tumori benigni e per l'osteoma osteoide; inoltre, anche nel campo della salute della donna, per attaccare i fibromi uterini e l'adenomiosi ovvero la forma dell'endometriosi che infiltra la parete muscolare dell'utero.