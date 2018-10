Pasta con glifosato: ecco qual è la migliore marca di pasta italiana. Studio

GLIFOSATO: ITALIA SEMPRE PIÙ ATTENTA ALLA QUALITÀ DEI PRODOTTI MADE IN ITALY

Pasta non contaminata da glifosato: dopo un riscontro effettivo del calo del grano importato dal nord America e dal Canada "essiccato" chimicamente con il noto erbicida della Monsanto e ritenuto "probabile cancerogeno" dalla Iarc, sembrerebbe che la produzione di pasta italiana si stia indirizzando verso un uso più cosciente delle materie prime utilizzate.

Nell’ultimo periodo, infatti, complici le campagne di sensibilizzazione che hanno coinvolto i consumatori, anche i produttori di vino italiani, almeno di alcuni, si stanno muovendo per eliminare l'uso del glifosato per quanto riguarda il prosecco cercando di ritornare a rimedi più naturali possibili.

GLIFOSATO NELLA PASTA ITALIANA: LE MARCHE DI PASTA PIÙ SICURE. NUOVO STUDIO IL SALVAGENTE

Il glifosato è uno dei pesticidi peggiori a livello mondiale, ma sono sempre di più i produttori, soprattutto nella filiera italiana della pasta, ad aver eliminato questo pesticida o averlo ridotto fortemente. E nello stesso tempo molte marche utilizzano sempre meno il grano estero. Per tale ragione, Il Salvagente ha condotto un nuovo studio e test per analizzare le micotossine e il glifosato presente nella pasta italiana oggi.

Il risultati dettagliati della ricerca sono visibili sul nuovo numero della rivista Il Salvagente, a seguire però la classifica delle marche di pasta italiana esaminate.

GLIFOSATO NELLA PASTA ITALIANA, COME SCEGLIERE LA PASTA MIGLIORE? I RISULTATI DELLO STUDIO

La classifica della migliore marca di pasta italiana secondo lo studio condotta da il Salvagente

De Cecco: voto 9,8 Voiello 100% grano aureo: voto 9,5 De Cecco integrale: voto 9,6 La Molisana: voto 9,5 Rummo: voto 9,1 Garofalo: voto 8,9 Alice Nero Bio: voto 9 Rummo Bio integrale: voto 8,9 De Cecco Bio: voto 8,8 Buitoni: voto 8,7 Coop Bio: voto 8,7 Barilla Bio: voto 7,5 Barilla 5 cereali: voto 6,9 Barilla: voto 6,4 Garofalo: voto 6,7 Divella: voto 6,3 Esselunga: voto 6,5 Coop: voto 6,2 Granoro: voto 6,1 La Molisan integrale: voto 6 Del Verde: voto 4,5 Combino (Lidl): voto 3,5

Dal punto di vista metodologico, le analisi sono state svolte in tre laboratori diversi. Le prove sulle micotossine sono state svolte presso il laboratorio di Chimica degli alimenti del dipartimento di Farmacia dell'Università Federico II di Napoli. I test per valutare la concentrazione di proteine e le prove sulla tenuta in cottura della pasta sono stati condotti nei laboratori del Gruppo Maurizi a Roma. Infine l'analisi multiresiduale sui pesticidi è stata eseguita dalla pH Srl di Tavernelle Val di Pesa. Gli indicatori presi in considerazione per il voto finale sono stati origine del grano, glifosato, altri pesticidi, presenza di Don, livello micotossine, proteine e prova cottura.