Pasta di semola biologica con parassiti: ritirate pipe rigate. Marca e Lotto

PASTA DI SEMOLA BIO RITIRATA: POSSIBILE PRESENZA DI PARASSITI

Ritirato un lotto della pasta di semola biologica per la possibile presenza di parassiti. A dare diffusione della notizia è Il Fatto Alimentare sempre in prima linea nel diffondere queste informazioni a tutela dei consumatori

PIPE RIGATE PASTA DI SEMOLA BIO MARCA VALBIO RITIRATE PER RISCHIO FISICO: PRESENZA DI PARASSITI

La pasta di semola biologica per la quale il ministero della Salute ha ordinato il ritiro per rischio fisico dovuto alla presenza di parassiti è la pasta di semola bio Valbio

Come riporta l’avviso ufficiale pubblicato sul sito ministeriale, si tratta del lotto L171295089 della Pasta di semola BIO – PIPE RIGATE 135, prodotte da Valbio, Valdigrano di Flavio Pagani Srl, nello stabilimento con sede in via Borsellino 35/37 a Rovato (BS), con data di scadenza 14-03-2020 e vendute nelle confezioni da 3 kg.

PASTA DI SEMOLA BIO RITIRATA: POSSIBILE PRESENZA DI PARASSITI. COSA FARE

Il Ministero invita i consumatori che avessero acquistato le Pipe rigate pasta di semola bio Valbio sono invitati a riportarlo indietro per il rimborso